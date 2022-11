Belen e Stefano testimoni di nozze di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, i dettagli del matrimonio Cecilia Rodriguez avrebbe già scelto la sorella Belen e il cognato Stefano De Martino, per testimoniare sulla sua storia d’amore con Ignazio. I futuri sposi starebbero cercando una chiesetta immersa tra i boschi del Trentino, per essere vicini alla famiglia Moser.

A cura di Giulia Turco

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser coroneranno presto il sogno del matrimonio. Fidanzati da anni, la coppia ha annunciato pubblicamente le nozze imminenti che, secondo le indiscrezioni del settimanale Di Più saranno celebrate nel 2023.

Santiago e Luna Marì paggetto e damigella

Non avrebbero dubbi sui testimoni di nozze: Cecilia Rodriguez avrebbe già scelto la sorella Belen e il cognato Stefano De Martino, per testimoniare sulla sua storia d'amore amore con Ignazio. La richiesta era stata avanzata a chiare lettere dalla showgirl e la sorella ha accettato di buon grado. "Sono tanto felice per voi. Evitate di farlo a luglio che si crepa", aveva detto Belen su Instagram."Io voglio essere la testimone e lanciare i petali. Grazie!". Inoltre, sembra che anche i piccoli Santiago e Luna Marì avranno un ruolo centrale nella cerimonia: saranno incaricati di fare da paggetto e damigella per portare le fedi.

Si sposeranno in una chiesa in Trentino

Secondo quanto racconta Di Più, Cecilia Rodriguez vorrebbe sposarsi vicino Trento, dove la famiglia di Ignazio Moser possiede un’azienda vinicola. Sembra che la coppia stia cercando una chiesetta immersa nella natura dei boschi, per rendere la cerimonia indimenticabile. La data è ancora top secret, ma quel che è certo è che sulla lista degli invitati ci saranno una serie di personaggi noti. Ci saranno naturalmente anche le famiglie al completo. Il padre dello sposo, Francesco Moser, sarà felice per il figlio durante il grande giorno? In una recente intervista rilasciata a Diva e Donna, l’ex ciclista ha lasciato i lettori interdetti con un commento piuttosto ambiguo sulla notizia delle nozze: “Ne ho preso atto, mica posso dire sì o no. Io non posso fare altro che guardare", ha commentato il campione. "Ormai sono fidanzati da anni, mica possono restarlo tutta la vita. Speriamo che vada tutto bene".