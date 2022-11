Cecilia Rodriguez sposa Ignazio Moser: “È la persona che ho sempre sognato” Ospiti di Verissimo nella puntata di domenica 20 novembre, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser parlano del loro futuro matrimonio.

A cura di Ilaria Costabile

Ospiti della puntata di Verissimo di domenica 20 novembre, sono stati Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. I due, prossimi alle nozze, hanno raccontato il momento della proposta e anche la loro storia d'amore che, nel tempo, si è rafforzata sempre di più.

La proposta di matrimonio

La proposta, dopo tempo che aleggiava nell'aria, si è finalmente concretizzata e i due hanno annunciato che il prossimo anno diventeranno marito e moglie. Moser racconta come ha chiesto alla sua dolce metà di sposarlo: "So che se lo aspettava al mio compleanno questa estate, ai 30 anni, ma il nostro rapporto è nato sotto i riflettori, a me non piaceva rendere plateale anche questa cosa, è vero che c’erano amici, ma non mi andava". La modella, dal canto suo, pur pensando che dopo 5 anni insieme la proposta sarebbe arrivata non si aspettava potesse succedere: "Non ho sospettato niente, è stato bravissimo, anche perché convivendo non era facile. Per me è stato meglio una cosa più ristretta". Le nozze, su richiesta sia di vari familiari, dovrebbero celebrarsi ad ottobre: "Io avrei voluto tra maggio e giugno, ma a quanto pare non si può" ha dichiarato lui scherzando.

L'amore nato sotto i riflettori

La loro storia d'amore è nata durante la loro partecipazione al Grande Fratello Vip. Da quel momento sono riusciti a trovare la forza l'uno nell'altra e, come racconta Cecilia, l'ex ciclista è stata capace di aiutarla in un momento particolare della sua vita:

Ho trovato la persona che ho sempre sognato, poi non è facile, a volta è una fortuna, non tutti hanno la fortuna di incontrarsi. Quando l’ho conosciuto ero in un momento particolare della mia vita, mi sono chiusa tanto in me, ero diversa, non ero più contenta, lui mi ha trasmesso questo senso di leggerezza, che era una cosa che mi mancava tanto, non mi ha mai giudicato, non mi ha mai voluto cambiare, mi ha accettato con tutti i miei difetti, che ne ho tanti, mi ha dato tanta sicurezza.

Anche Moser ammette di aver trovato nella sua Cechu, alcune doti che lo hanno fatto innamorare e che lo hanno portato a sceglierla per sempre: "La cosa più bella è al sua bontà, la sua spontaneità, è una persona molto accogliente, per me non è semplice. Un altro pregio è che ha un carattere molto forte, è molto determinata, è una cosa che ha contribuito a far durare il nostro rapporto, io sono un po’ un cavallo pazzo, è riuscita a domarmi".

La forza di superare i momenti difficili

Ovviamente, come ogni rapporto, ci sono stati dei momenti non semplici da affrontare: "Ci sono state cose belle e anche non tanto belle, ci siamo lasciati una volta, è durato poco, abbiamo preso la decisione di prenderci una pausa di riflessione, litigavamo un po' tanto, siamo stati intelligenti a fermarci prima di rovinare le cose". Ignazio, infatti, aggiunge: "I momenti di crisi servono, siamo giovani, siamo impegnati, abbiamo caratteri forti, i momenti di crisi servono per capire in che direzione si sta andando e in quale direzione prendere".