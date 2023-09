Gessica Notaro pronta a sposare Filippo Bologni: “Non ho mai smesso di sognare, oggi ho vinto io” Gessica Notaro in una lunga intervista a Chi racconta delle nozze con Filippo Bologni che celebreranno il 18 settembre: “Penso di aver vinto la mia battaglia e di aver ritrovato il mio equilibrio”. L’attivista ha chiesto solo donazioni per il progetto Agata come regalo di matrimonio, “Quello che ho imparato è che c’è spazio per riprendersi la vita”.

A cura di Gaia Martino

Gessica Notaro è pronta a sposare il compagno Filippo Bologni. In una lunga intervista al settimanale Chi ha svelato i dettagli delle nozze che si celebreranno il prossimo 18 settembre a Torino e del duro lavoro messo in pratica dopo che l'ex fidanzato le ha sfregiato il volto con l'acido nel 2017. "Penso di aver vinto la mia battaglia e di aver ritrovato il mio equilibrio".

L'amore con Filippo Bologni, suo futuro sposo

Gessica Notaro sposerà Filippo Bologni, campione di equitazione, il prossimo 18 settembre. "Io ho già vinto, non mi serve il 18 settembre. Non ha che fare con il passato, io penso di aver vinto la mia battaglia e di aver ritrovato il mio equilibrio. Solo quando sei in equilibrio incontri qualcosa in aggiunta che ti fa stare bene. Al contrario, quando hai un vuoto dentro e cerchi la persona della vita, cosa ti può arrivare in quel momento? Quello che hai dentro, o niente o anche peggio, niente di buono", le parole dell'attivista italiana che sposerà colui che prima era il suo migliore amico.

Con Filippo c'è un rapporto molto giocoso, è così perché è nato da un'amicizia profonda. Noi siamo migliori amici e lo siamo anche oggi. Siamo innamorati, siamo complici e ci divertiamo insieme. Quando ci siamo conosciuti eravamo proprio amici. Io sapevo tutto della sua vita privata , lui tutto della mia. Poi un giorno su un set una fotografa ci disse "Vedo tra voi uno scambio di molecole".

Gessica Notaro e Filippo Bologni (Foto Chi)

Prima di incontrare Filippo Bologni non è mai stata davvero innamorata: "Quando arriva la persona della tua vita lo senti". Si sposeranno il 18 settembre a Torino, alla Venaria Reale: "Sognavamo un matrimonio disneyano dove includere anche i nostri amati cavalli, speriamo nel bel tempo, nel sole".

Sul progetto Agata: "Farà la differenza"

"Come regalo di matrimonio chiediamo di fare una donazione alla fondazione Puzzilli per sostenere il progetto Agata, è un progetto che farà la differenza": Gessica Notaro a Chi ha spiegato i dettagli del progetto a cui ha dato vita al fine di aiutare le donne vittime di violenza:

Quando restiamo zitte vincono loro. Per questo ho dato vita al progetto Agata. La vittima può scegliere di non essere vittima e di andare a caccia dal proprio stalker. Si comincia sempre da quel tipo di molestia. Noi così riusciamo a proteggere le donne che denunciano e nel frattempo riusciamo a raccogliere prove valide ai fini giudiziari. E lo facciamo con l'aiuto delle forze dell'ordine e con il loro supporto. Questo progetto è il frutto di un grande lavoro con le vittime di violenza. Ci ho messo sette anni a pensare a un'idea che potesse fare la differenza.

"C'è sempre spazio per riprendersi la vita e la felicità"

La Notaro nel 2017 è stata vittima di violenza, il suo ex fidanzato le gettò l'acido sul volto cambiando per sempre la sua vita. "Quello che ho imparato è che c'è spazio per riprendersi la vita, per riprendersi la felicità, per riprendersi tutto perché, finché c'è vita, c'è sempre spazio" ha confessato al settimanale. "Non mi sono mai preclusa nessuna possibilità, ho continuato a sognare, sempre". È riuscita a riacquisire sicurezza grazie ai numerosi interventi a cui si è sottoposta: