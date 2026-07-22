Gigi Donnarumma e Alessia Elefante sposi, i dettagli delle nozze in Puglia: dagli invitati al catering stellato

Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante si sposeranno il 24 luglio in Puglia, dopo il rito civile a sorpresa a inizio maggio. Una cerimonia in chiesa e un grande festeggiamento in una location poco distante, tra parenti e diversi volti del mondo dello sport, come Haaland e Sandro Tonali.

Alessia Elefante e Gigi Donnarumma sono pronti per il grande sì. Dopo il rito a sorpresa lo scorso maggio, l'influencer e il portiere del Manchester City festeggeranno il loro amore con una cerimonia che si terrà venerdì 24 luglio a Locorotondo, in provincia di Bari. Prima la funzione religiosa in chiesa, poi i festeggiamenti in una villa poco distante. La lista degli invitati sarebbe lunga e comprenderebbe diversi volti dello sport, compagni di squadra dello sposo e calciatori. I due sono una coppia dal 2016, anche se in realtà si conoscono da quando erano adolescenti perché sono originari della stessa città, Castellammare di Stabia. Nel 2024 sono diventati genitori per la prima volta del piccolo Leo e, qualche mese più tardi, è arrivata la proposta di matrimonio.

La location e i dettagli delle nozze

Il portiere del Manchester City e la compagna convoleranno a nozze il prossimo 24 luglio, dopo la prima cerimonia che si è svolta a sorpresa a inizio maggio. La location scelta per celebrare il loro amore è quella di Locorotondo, in provincia di Bari: la funzione religiosa si terrà nella chiesa Madre del paese, mentre il ricevimento a Pettolecchia, vicino a Fasano. Per quanto riguarda la festa, secondo i quotidiani locali, la coppia avrebbe scelto di affidare il catering al gruppo stellato Da Vittorio.

La lista degli invitati, da Haaland a Pep Guardiola

Per quanto riguarda gli invitati, cominciano a circolare i primi nomi del mondo sportivo. Secondo le indiscrezione, alla cerimonia sarà presente Erling Haaland, compagno di squadra dello sposo al Manchester City e già in Italia per un evento di Dolce&Gabbana. Potrebbe essere presente anche Peppe Guardiola, il neopresidente della Figc Giovanni Malagò, calciatori come Sandro Tonali e Nicolò Barella e il direttore tecnico Paolo Maldini. Gli sposi per il momento non hanno resa nota la lista ufficiale.