Chi è Nina Lange Barresi, la compagna di Max Allegri oggi al Napoli con lui

Massimiliano Allegri si è presentato oggi al Napoli al Teatro San Carlo, al fianco la compagna Nina Lange Barresi. Tutto quello che c’è da sapere sulla compagna dell’allenatore.

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Da oggi, martedì 14 luglio 2026, è ufficialmente iniziata l'era Allegri al Napoli. Il tecnico livornese ha preso la parola per la prima volta da allenatore azzurro nella cornice del Teatro San Carlo, che ha riunito circa seicento persone tra dirigenti, autorità cittadine e volti noti della città. Se sul campo la curiosità riguarda modulo e mercato, fuori dal rettangolo verde l'attenzione si concentra anche sulla vita privata dell'allenatore: al suo fianco, in questi giorni napoletani, è stata notata la compagna Nina Lange Barresi.

La presentazione al Teatro San Carlo

Il contratto appena firmato da Allegri con la SSC Napoli corre fino al 30 giugno 2029, per un ingaggio che si aggira sui 4,5 milioni di euro netti a stagione. Il tecnico è sbarcato in città nel primo pomeriggio di lunedì, in anticipo sui tempi previsti dal volo proveniente da Milano. Prima tappa il centro sportivo di Castel Volturno, poi una cena con il presidente Aurelio De Laurentiis, il direttore sportivo Giovanni Manna e i vertici del club.

La presentazione ufficiale è arrivata questo martedì mattina, alle 11.30, nella sala del San Carlo, location scelta dalla società per un evento di rappresentanza istituzionale, alla presenza tra gli altri del sindaco Gaetano Manfredi. "È anche troppo per me questa presentazione", ha detto Allegri salendo sul palco, ricordando come sia la seconda volta in carriera che eredita una squadra reduce da uno scudetto conquistato da Antonio Conte. Il tecnico si è trattenuto sul palco per circa 50 minuti, si è anche commosso.

Chi è Nina Lange Barresi, la compagna di Allegri

Nina Lange Barresi è il nome della donna che da alcuni anni condivide la vita privata di Massimiliano Allegri. La frequentazione risalirebbe al 2022: i primi scatti della coppia, durante una vacanza estiva in Sardegna, avevano già alimentato i primi sospetti; la conferma è arrivata poco dopo, quando il settimanale Chi ha pubblicato altre immagini della coppia a Lugano. Di lei si sa poco: vivrebbe in Svizzera e lavorerebbe nel settore della consulenza aziendale, con un profilo lontano dai riflettori dello spettacolo. Sia lei sia Allegri hanno sempre scelto la discrezione, evitando dichiarazioni pubbliche sulla loro relazione.

Nelle ultime ore la presenza di Nina Lange Barresi a Napoli non è passata inosservata: la donna è stata avvistata in città nei giorni precedenti alla presentazione ufficiale, tra i primi contatti dell'allenatore con i tifosi azzurri. Alcuni quotidiani sportivi locali, come CalcioNapoli24, l'hanno immortalata proprio a Napoli.

La vita privata di Allegri, tra ex compagne e figli

Prima di Nina Lange Barresi, la relazione più nota di Allegri resta quella con Ambra Angiolini, durata dal 2017 al 2021: una storia finita tra le pagine di cronaca rosa, con la fine del rapporto legata – secondo le voci dell'epoca mai confermate da nessuno dei due – a un presunto tradimento.

Dei due figli dell'allenatore, la primogenita Valentina è nata dal breve matrimonio con Gloria, celebrato nel 1994 e finito quattro anni più tardi; il secondogenito Giorgio porta invece la firma della lunga relazione con Claudia Ughi, chiusa nel 2017 dopo circa otto anni insieme.