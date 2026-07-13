Andrea Delogu pubblica la prima foto con Alessandro Marziali: “Sono fortunata”, chi è il compagno manager

La conduttrice condivide su Instagram il primo selfie di coppia con il compagno Alessandro Marziali, un manager di 28 anni lontano dal mondo dello spettacolo. Una conferma importante che arriva dopo le paparazzate a Roma e le prime timide dichiarazioni in tv.

Andrea Delogu ha pubblicato nelle sue storie Instagram il primo selfie di coppia con Alessandro Marziali: un abbraccio sul divano di casa, accompagnato dalla scritta "Lucky Girl" (ragazza fortunata, ndr), un cuore rosso e, come sottofondo musicale, le note della canzone Corazón di Danny Ocean. Uno scatto che segna il debutto ufficiale della coppia sui profili social di lei, da sempre molto attiva nel condividere il proprio lavoro, ma decisamente più prudente quando si tratta di vita privata.

Sebbene si tratti della prima immagine condivisa direttamente dalla conduttrice, la relazione non era certo un mistero per le cronache rosa. I primi avvistamenti risalivano alla fine del 2025, quando i due erano stati fotografati insieme per le strade di Roma, città dove entrambi vivono. Successivamente, nella primavera del 2026, il settimanale Chi li aveva nuovamente intercettati nel centro della Capitale, complici e sorridenti, durante una passeggiata romantica culminata con una cena nello storico ristorante Cacio e Pepe, alla presenza di amici comuni, tra cui il rapper Emis Killa.

La story pubblicata su Instagram da Andrea Delogu insieme ad Alessandro Marziali

Nonostante la ritrosia a mostrarsi, Delogu non aveva nascosto la felicità per questo nuovo capitolo della sua vita. Ospite di Antonella Clerici a È sempre mezzogiorno, aveva dichiarato di essersi innamorata, parlando anche del loro primo appuntamento: "Mi ha invitata fuori e mentre eravamo a tavola abbiamo giocato a scacchi. Ho capito che era una persona capace di ascoltare, anche idee un po’ fuori dal comune".

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Chi è Alessandro Marziali, manager di Ancona lontano dalla Tv

Alessandro Marziali, classe 1998, ha 28 anni (15 in meno della conduttrice) ed è originario di Ancona. Il suo percorso professionale si snoda su binari completamente distanti dal mondo del cinema e della televisione. Trasferitosi a Roma per gli studi universitari, si è laureato in materie economiche e manageriali e oggi lavora nel settore delle risorse umane, occupandosi principalmente di selezione del personale, marketing e strategie di vendita per aziende private. Oltre alla carriera nel corporate, Marziali ha un solido passato legato allo sport: grande appassionato di tennis, ha lavorato a lungo come maestro certificato sui campi in terra battuta prima di dedicarsi a tempo pieno alla consulenza aziendale.