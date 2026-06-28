Serena Brancale fa una dedica al fidanzato sui social: chi è Dario Morello, pugile e personal trainer

In occasione del compleanno del compagno Dario Morello, Serena Brancale ha condiviso sui social una dedica a corredo di uno scatto che li ritrae insieme: chi è il fidanzato, classe 1983, pugile professionista e personal trainer.

Un periodo d'oro per Serena Brancale, non solo dal punto di vista professionale. La cantautrice barese ha voluto condividere sui social un momento di felicità privata e ha celebrato il compleanno del fidanzato Dario Morello, dedicandogli parole d'affetto: "Se nell'Antica Grecia esistevano gli oratori, saresti stato uno spartano con l'hobby della retorica e dei karaoke", ha scritto la cantante a corredo di uno scatto che li ritrae insieme, concludendo con un dolce "Auguri amore grande". La coppia ha sempre fatto della discrezione la propria cifra stilistica, scegliendo di proteggere il legame dai riflettori del gossip e centellinando le apparizioni pubbliche o i contenuti condivisi sui social.

Chi è Dario Morello, campione di pugilato e personal trainer

Nato in Calabria nel 1983, Dario Morello è un nome di primissimo piano nello sport italiano. Soprannominato "The King", è un pugile professionista con una carriera di alto livello alle spalle: ex campione italiano dei pesi welter, ha conquistato nel corso degli anni anche il titolo internazionale WBO e la cintura WBC del Mediterraneo nei pesi medi. Oltre ai successi sul ring, Morello ha saputo costruire una forte presenza mediatica e digitale, diventando un punto di riferimento anche come personal trainer e divulgatore sportivo, con un seguito su Instagram che supera i 66 mila follower.

Serena Brancale e il fidanzato Dario Morello

Brancale diceva di lui a Verissimo: "Mi guarda sempre con gli occhi dell'amore"

Nonostante la distanza apparente tra i loro mondi professionali, i due hanno trovato un equilibrio solido e sereno. Era stata la stessa Serena Brancale, nel corso di un'intervista rilasciata a Verissimo, a raccontare la natura del loro rapporto e l'importanza di avere accanto una figura così centrata: