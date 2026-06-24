Andrea Cerioli a chi lo accusa di fare la bella vita: “Soldi frutto di lavoro e rinunce, ho investito nel mattone”

Andrea Cerioli è intervenuto sui social per rispondere a chi, nei commenti, gli chiede conto dei suoi soldi. L’ex tronista di Uomini e Donne ha spiegato il percorso che lo ha portato a conquistare la stabilità economica con sacrificio e rinunce.

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione hanno annunciato che presto diventeranno genitori per la seconda volta. È in arrivo una sorellina per Allegra. La coppia è stata travolta dall'affetto di coloro che seguono le tappe della loro storia d'amore sin dai tempi di Uomini e Donne. I social, si sa, sono croce e delizia. Quindi c'è anche chi ha preferito focalizzarsi sul loro tenore di vita. L'ex tronista ha confidato di leggere spesso commenti che dicono: "Dove li avete tutti questi soldi?" oppure "Bella vita la vostra." Quindi ha deciso di rispondere: "Abbiamo scelto di investire in un'attività immobiliare".

Andrea Cerioli spiega come si è guadagnato il suo tenore di vita

Andrea Cerioli, in alcune storie pubblicate su Instagram, ha dichiarato che, di certo, il lavoro fatto negli anni scorsi – legato anche all'esperienza televisiva – è stato fondamentale. Ma la sicurezza economica conquistata, non dipende esclusivamente da quello, ma dal modo in cui hanno deciso di investire i soldi guadagnati: "Abbiamo deciso di investire gran parte di ciò che guadagnavamo nel mattone, rinunciando spesso a uno stile di vita che, nell'immediato, forse ci avrebbe dato più soddisfazioni". Hanno preferito pensare al domani e costruire "basi solide per il nostro futuro e per quello dei nostri figli", nonostante non sia di certo stato facile.

L'ex tronista di Uomini e Donne: "Ho un'attività immobiliare frutto di rischi e rinunce"

Andrea Cerioli, poi, ha rimarcato come nessuno in fondo si stupisca quando un calciatore ostenta la bella vita che può permettersi. Se però lo fa un personaggio che lavora principalmente sui social, si sollevano dei dubbi. Ha precisato che sia lui che sua moglie sono partiti da zero, non avevano alle spalle famiglie benestanti che potessero aiutarli. Perciò oggi gli dispiace leggere commenti in cui si giudica la situazione attuale della coppia, senza tenere in considerazione tutto il percorso fatto per arrivare fin qui: "Un percorso fatto di lavoro, rinunce, investimenti e tanta pazienza". Ha concluso spiegando di avere deciso di intervenire dopo avere letto "commenti cattivi" o "carichi di invidia". Non gli sta bene che ciò che hanno costruito con tanta fatica venga etichettato come il frutto di un privilegio: