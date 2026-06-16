Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione presto genitori bis, l’annuncio con la prima figlia: “Ti stiamo aspettando”

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione diventeranno genitori per la seconda volta. Dopo la nascita della piccola Allegra nel 2024, l’ex corteggiatrice ha annunciato di essere incinta. La bella notizia con un post su Instagram, che mostra la coppia nata a Uomini e Donne: “Ehi Piccolina! Ti stiamo aspettando”.

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione genitori bis. Dopo la nascita della piccola Allegra nel 2024, la coppia accoglierà presto in famiglia un'altra figlia. Il loro amore è nato a Uomini e Donne 7 anni fa, quando lui ha partecipato come tronista e lei come corteggiatrice. A maggio 2025 sono diventati marito e moglie con una romantica cerimonia in Toscana alla presenza di parenti e amici. La ‘piccola di casa' ha portato le fedi ai genitori emozionati.

È con un dolce post pubblicato su Instagram, nella serata del 15 giugno, che Cerioli e Cirrincione hanno dato la bella notizia. L'ex corteggiatrice è incinta per la seconda volta e presto la famiglia si allargherà con l'arrivo di un'altra femminuccia, di cui al momento non è stato svelato il nome o la presunta data di nascita. "Ehi Piccolina! Sappi che qui c’è la sorella migliore del mondo che chiede sempre di te. Ti stiamo aspettando", recita la didascalia scelta per accompagnare gli scatti. Scatti che mostrano la coppia sul divano di casa insieme alla primogenita Allegra, che ha 2 anni, pronta a diventare "sorella maggiore". Cirrincione mostra la pancia mentre la piccola ride e scherza insieme ai genitori.

La scintilla tra Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione è scoppiata nel 2019 a Uomini e Donne, dove lui era tronista e lei corteggiatrice. Una volta finito il dating show, i due sono diventati una coppia a tutti gli effetti e da allora non si sono più lasciati. Nel febbraio 2024 hanno accolto in famiglia la prima figlia Allegra, che oggi ha 2 anni, mentre a giugno dello stesso anno era arrivata la romantica proposta di matrimonio sulla spiaggia. Il matrimonio si è tenuto a maggio 2025 a Valle di Badia, un antico borgo in Toscana. A portare le fedi è stata la piccola di casa, mentre commossi i genitori si scambiavano le promesse.