Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza oggi sposi, la storia d’amore dal primo incontro alla nascita del figlio Cesare

Il matrimonio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si terrà oggi, sabato 4 luglio, con una cerimonia blindata presso il Castello Xirumi Serravalle a Lentini. Ripercorriamo la storia d’amore della coppia. Tra loro non fu affatto un colpo di fulmine.

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sposano oggi

Sarà celebrato oggi, sabato 4 luglio, il matrimonio religioso di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza. Ieri si è tenuto il rito civile a Militello presso il monastero di San Benedetto alla presenza del sindaco Giovanni Burtone. Oggi, invece, ci sarà la cerimonia nuziale con il fatidico scambio degli anelli presso il Castello Xirumi Serravalle a Lentini, in provincia di Siracusa. La loro relazione ha avuto inizio più di otto anni fa e in queste ore si dichiareranno amore eterno.

La storia d'amore nata grazie alla figlia di Pino Daniele

La storia d’amore di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza

Galeotta fu Sara Daniele. La figlia di Pino Daniele e Fabiola Sciabbarrasi è un'amica di Goffredo Cerza ed è proprio tramite lei che è avvenuto l'incontro tra i due futuri sposi. Inizialmente, Aurora Ramazzotti non è sembrata particolarmente colpita da quello studente di Ingegneria. Certo, lo riteneva un ragazzo carino, ma non avrebbe mai pensato che con lui sarebbe nata una storia così importante. Il loro rapporto ha avuto inizio come una semplice amicizia. Pian piano, però, Aurora Ramazzotti si è resa conto che con Goffredo Cerza riusciva a essere davvero se stessa, mostrando non solo i suoi pregi ma anche i suoi difetti. E man mano che si accumulavano i momenti trascorsi insieme, tra loro è nato l'amore.

La nascita del figlio Cesare

Il rapporto tra Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza è cresciuto nel tempo. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ha definito "magica" la loro complicità. Con lui ha provato sentimenti che non aveva mai provato prima: "Goffredo per me è la prima vera, grande, storia d’amore”, ha dichiarato al settimanale Oggi alcuni anni fa. A settembre del 2022, Aurora ha annunciato di essere incinta. A marzo del 2023, il lieto evento della nascita di Cesare, il primogenito della coppia. Entrambi sono perdutamente innamorati del loro bambino. Ramazzotti ha anche confidato che è un bimbo talmente "buono, tenero e bravo" che le fa venire voglia di averne un altro.

La proposta di matrimonio e le nozze il 4 luglio

La proposta di matrimonio di Goffredo Cerza ad Aurora Ramazzotti

La proposta di matrimonio di Goffredo Cerza ad Aurora Ramazzotti è arrivata alla fine del 2024 nel luogo in cui si sono innamorati: la fiera natalizia Winter Wonderland a Londra. Aurora Ramazzotti, in passato, ha ammesso di essere gelosissima del suo compagno. Il solo pensiero che una donna possa mostrare attenzioni verso di lui la fa impazzire. Se poi ipotizza un tradimento le viene mal di stomaco. A due anni dalla proposta, arrivano le nozze. Il 4 luglio, Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza pronunceranno il fatidico sì presso il Castello Xirumi Serravalle a Lentini e diventeranno marito e moglie.