Aurora Ramazzotti sul figlio Cesare: “È così buono che ti fa venire voglia di averne un altro” Aurora Ramazzotti tra le stories parla del figlio Cesare, nato dall’unione con il compagno Goffredo Cerza. L’influencer racconta che è “un bambino così buono che ti fa venire voglia di farne un altro in un futuro lontano”.

A cura di Gaia Martino

Aurora Ramazzotti sta conducendo serenamente la sua vita da mamma. Lo scorso marzo lei e il compagno Goffredo Cerza hanno accolto in famiglia Cesare, il primo figlio, e se l'influencer e volto televisivo si diceva "spaventata" prima di partorire, oggi appare più tranquilla. In una story di Instagram pubblicata questa mattina ha raccontato che il suo bimbo è così buono che le fa venire voglia di concepirne un altro "in un futuro prossimo".

Le parole di Aurora Ramazzotti

"Devo dire che siamo stati graziati con un bravo bambino". Così Aurora Ramazzotti questa mattina ha parlato ai suoi followers di Instagram del figlio Cesare, "uno di quei bambini talmente buoni, teneri e bravi, che ti fa credere che tutti siano così, tanto che magari, in un futuro lontano, remoto, ti fa venire voglia di farne un altro". Il volto televisivo, figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, ha chiarito, però, che il pensiero è rivolto a un futuro "lontanissimo". Ha poi continuato: "Per poi alla fine scoprire che no, non sono tutti così. Però dorme di notte, riconosce il giorno e la notte, mangia, è simpatico. Urla forte quando c'è qualcosa che non gli piace, ma è un Ariete, non potevo aspettarmi altro".

Le vacanze in famiglia in Sardegna

Aurora Ramazzotti si sta godendo le vacanze estive in Sardegna con la sua famiglia. Oltre la mamma Michelle e le sorelle Sole e Celeste, è presente anche Tommaso Zorzi, caro amico di famiglia. Il settimanale Chi nel nuovo numero ha pubblicato le foto della famiglia "allargata" scattate dai paparazzi. Tra sole, bagni e scivoli d'acqua si stanno godendo il relax dopo un anno ricco di emozioni: la più bella è legata alla nascita di Cesare che ha reso la celebre conduttrice televisiva nonna. Per lei questa è la prima vacanza da single: "Mi dedico al mio nipotino, alle mie figlie, alle mie amiche. Sono focalizzata sulla gioia di vivere" ha raccontato a Oggi.