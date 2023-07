Tommaso Zorzi versione babysitter: la vacanza con Michelle Hunziker, le figlie e Aurora Ramazzotti Tommaso Zorzi è volato in Sardegna per concedersi qualche giorno di vacanza in Sardegna insieme alla famiglia Hunziker. Come mostrano gli scatti del settimanale Chi, l’influencer si diverte con l’amica di sempre Aurora Ramazzotti, la mamma Michelle Hunziker, Sole e Celeste, figlie della conduttrice.

A cura di Elisabetta Murina

Foto dal settimanale Chi

Tommaso Zorzi in versione babysitter. L'influencer e conduttore è in vacanza in Sardegna insieme a Michelle Hunziker, le figlie Sole e Celeste e la storica amica Aurora Ramazzotti. La "famiglia allargata" si diverte al mare, tra sole, bagni e scivoli d'acqua.

La vacanza di "famiglia" di Tommaso Zorzi

Come mostrano gli scatti del settimanale Chi, Tommaso Zorzi è volato in Sardegna per trascorrere qualche giorno di vacanza insieme all'amica di sempre Aurora Ramazzotti. Con loro, anche la mamma di lei Michelle Hunziker e le sorelline, Sole e Celeste, che la showgirl ha avuto dalla lunga relazione con Tomaso Trussardi. Tutti insieme ne approfittano per rilassarsi e godersi il sole e il mare. E l'influencer, vincitore del Grande Fratello Vip, sembra molto a suo agio con i bambini, mostrando il suo lato tenero: con Sole e Celeste scherza, ride, si tuffa e si arrampica su scivoli gonfiabili in acqua.

Foto dal settimanale Chi

L'estate da single di Michelle Hunziker

Michelle Hunziker trascorre l'estate rilassandosi con la sua famiglia, le figlie Aurora, Sole e Celeste. Per la prima volta, nel periodo estivo, non c'è nessun uomo al suo fianco. La conduttrice di Michelle Impossibile sta dedicando del tempo a se stessa e ai suoi affetti più cari, come aveva raccontato in un'intervista rilasciata al settimanale Oggi: "Mi dedico al mio nipotino, alle mie figlie e alle amiche. Sono focalizzata sulla gioia di vivere". Gli scatti la mostrano felice e spensierata, in ottima forma, mentre cammina sulla spiaggia e si diverte con Sole e Celeste, ma anche con il "tato d'eccezione" Tommaso Zorzi, ormai membro della famiglia. Michelle Hunziker ricava del tempo anche per il nipotino Cesare Augusto ed è una nonna premurosa e attenta.