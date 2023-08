Aurora Ramazzotti e la foto nuda sotto la doccia: “Me ne frego, felice della vostra indignazione” Aurora Ramazzotti è stata criticata per avere pubblicato una foto senza veli, ma la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ha rimesso gli hater al proprio posto.

A cura di Daniela Seclì

Aurora Ramazzotti ha ormai imparato a dare il giusto peso ai commenti degli hater. Gli attacchi gratuiti e gli insulti, non la sfiorano più. In queste ore, la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ha pubblicato su Instagram una serie di foto che riassumono i momenti più belli vissuti nel mese di agosto. Tra gli scatti, anche una foto in cui è nuda sotto la doccia. Inutile dire che gran parte dei commenti si sono concentrati su quell'unica immagine.

Aurora Ramazzotti e le critiche per la foto senza veli

Quale occasione più ghiotta per gli hater di uscire dalle loro tane e scatenare la loro ira funesta su Aurora Ramazzotti? I commenti spiacevoli non si sono fatti attendere. Per citarne alcuni: "Conosciamo di lei molte cose, anche il c***tto dobbiamo vedere? Alcune cose dovrebbero rimanere private. Non mi è piaciuto", "Faresti meglio a rivestirti, non sarai mai come tua madre", "Foto insensata e poco educativa. Sei un personaggio pubblico, hai il dovere di essere attenta a ciò che pubblichi. Bisognerebbe iniziare ad avere qualche limite. Spero di avere stuzzicato la tua mente. Sei molto carina ma così ti perdi in un bicchiere d'acqua". A quest'ultimo commento, Aurora Ramazzotti ha replicato che Mahmood si è perso "molto più che in un bicchiere d'acqua", facendo riferimento alla foto in cui il cantante fa il bagno nudo, recentemente pubblicata su Instagram. E a chi le diceva che "si è perso il senso del pudore", la ventiseienne ha replicato: "Mai avuto senso del pudore".

Aurora Ramazzotti replica agli hater

Aurora Ramazzotti, in un post pubblicato tra le storie su Instagram, ha chiarito che non le importa degli insulti e dei commenti indignati:

