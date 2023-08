Mahmood fa il bagno nudo, la foto che infiamma i social La foto condivisa da Mahmood sul suo profilo Instagram infiamma i social. Il cantante di Brividi si concede un bagno notturno e, alla luce della luna, sceglie di restare nudo.

A cura di Stefania Rocco

La foto condivisa da Mahmood su Instagram infiamma i social. Il cantante di Brividi e Soldi, due volte vincitore del Festival di Sanremo, è in vacanza e si è concesso un bagno alla luce della luna. Rigorosamente senza vestiti. La foto è stata condivisa all’interno di un set di scatti postati sui social. Quella in cui compare nudo è stata lasciata per ultima, probabilmente di proposito. Ma i suoi follower sono riusciti immediatamente a identificare lo scatto che risulta essere il più commentato del set. E anche uno tra i più apprezzati, a giudicare dal tenore dei commenti.

Una foto da migliaia di like

Lo scatto postato da Mahmood ha mandato in tilt i social. In appena 4 ore, la foto ha superato i 100 mila like. Migliaia anche i commenti, per lo più postati da chi ha sottolineato quanto il duro allenamento di Mahmood in palestra abbia pienamente dato i suoi frutti. Tra i like pubblicati sotto lo scatto anche quelli di alcuni personaggi popolari: da Gaia Zorzi ad Achille Lauro, Lulù Selassiè e Elodie, grande amico di Mahmood.

Le vacanze di Mahmood in Sardegna

Mahmood non si è geolocalizzato né ha fornito indicazioni a proposito delle località scelta per le sue vacanze ma la foto in questione sarebbe stata scattata in Sardegna. L’artista, il 17 agosto, è stato tra gli ospiti dell’Arabax Music Festival, organizzata nella splendida cornice di piazzale rocce rosse ad Arbatax, in provincia di Nuoro. Alla Sardegna, Mahmood è particolarmente legato. Nato da padre egiziano e madre oristanese, aveva già dichiarato di considerarsi completamente sardo. “Orosei per me è casa”, aveva fatto sapere in passato, pensando al paese in cui è cresciuto insieme alla madre Anna. E proprio a Orosei, dalla sua famiglia particolarmente numerosa, Mahmood torna ogni volta che gli è possibile, non solo in estate.