Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti cantano a Cesare, istantanee della prima estate del neonato Michelle Hunziker ha condiviso un video della sua prima estate da nonna del piccolo Cesare. La conduttrice canta al nipotino insieme alla neo mamma Aurora Ramazzotti, quindi lascia scorrere in un video i momenti più belli di questi mesi trascorsi in famiglia.

A cura di Stefania Rocco

Michelle Hunziker ha condiviso su Instagram un video della sua prima estate da nonna del piccolo Cesare. Nei primi istanti del filmato, la conduttrice canta insieme alla figlia Aurora Ramazzotti al piccolo Cesare, che entrambe stanno iniziando alla musica. Il sottofondo è rappresentato da Stand by me di Ben King. Il filmato racconta quindi queste settimane al mare insieme alle persone più importanti della sua vita: le figlie Aurora, Sole e Celeste, Goffredo Cerza e il piccolo Cesare.

La prima estate da nonna di Michelle Hunziker

Michelle Hunziker è alle prese con la sua prima estate da nonna. Aurora Ramazzotti è diventata madre del piccolo Cesare, nato dal legame con Goffredo Cerza e Michelle se ne occupa tutte le volte che può. “Una nonna? Sono una mamma al cubo”, aveva detto la conduttrice a proposito dell’arrivo nella sua vita del primo nipotino. Un arrivo attento con trepidazione e gioia. Da anni, infatti, Hunziker desiderava diventare nonna.

L’estate senza Tomaso Trussardi

A dispetto dell’ottimo rapporto stabilito anche dopo la loro separazione, l’ex marito di Michelle Hunziker, Tomaso Trussardi, non ha raggiunto al conduttrice in vacanza quest’anno. In più occasione, anche dopo essersi lasciati, i due avevano deciso di trascorrere le vacanze insieme per garantire alle loro figlie, Sole e Celeste, la stabilità familiare di sempre. In quest’occasione, invece, Tomaso sembrerebbe essere rimasto assente. Nemmeno Eros Ramazzotti ha trascorso le vacanze estive insieme alla ex moglie, alla figlia Aurora e al nipotino Cesare. Il cantante è impegnato nel suo Battito Infinito World Tour che lo sta portando in giro per il mondo, dagli Stati Uniti all’Europa. L’ultima tappa è stata a Pula, in Croazia, località in cui l’ha seguito la compagna Dalila Gelsomino, cui Eros ha rivolto una tenera dedica social appena terminato il concerto.