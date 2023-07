Aurora Ramazzotti in vacanza con il piccolo Cesare, un anno prima scopriva la gravidanza Primo viaggio in aereo per Cesare Augusto, che è volato in Sardegna con la famiglia al completo. Insieme ai neo genitori anche nonna Michelle Hunziker e lo zio acquisito Tommaso Zorzi. Pensare che lo scorso anno, proprio in Costa Smeralda, scoprivano del suo arrivo.

A cura di Giulia Turco

Aurora Ramazzotti e il piccolo Cesare Augusto fanno le valigie e volano in vacanza, la prima con la famiglia al completo. Come lo scorso anno Aurora ha scelto di trascorrere l’estate in Sardegna in dolce compagnia della mamma Michelle Hunziker. Pensare che la scorsa estate, nello stesso periodo, è proprio in Sardegna che mamma e figlia scoprivano del bebè in arrivo.

Famiglia al completo per l’estate 2023 in Sardegna

È anche il primo viaggio in aereo per il piccolo Cesare Augusto, nato lo scorso marzo, coccolato tra le braccia di mamma Aurora Ramazzotti durante la durata del volo che, da Milano, ha condotto la famiglia al completo in Costa Azzurra. Immancabile nonna Michelle Hunziker, le figlie Celeste e Sole nate dal matrimonio con Tommaso Trussardi, il neo papà Goffredo Cerza e a sorpresa anche lo zio acquisito Tommaso Zorzi che finalmente potrà godersi il piccolo. Insomma, sicuramente Cesare Augusto non avrà da annoiarsi.

Il test di gravidanza della scorsa estate

Tra fine luglio e inizio agosto 2022 ha iniziato a circolare la notizia, tramite la rivista di Alfonso Signorini, di una possibile gravidanza in corso per Aurora Ramazzotti. Si era parlato persino di una paparazzata (mai uscita sulla rivista) che aveva tolto ogni dubbio circa l’arrivo di un bebè. “Durante le vacanze in Sardegna, pochi giorni prima del rientro a Milano, Michelle Hunziker con la figlia Aurora Ramazzotti è stata avvistata in una farmacia mentre comprava un test di gravidanza”, si leggeva sul magazine. Non era fuori discussione, per altro, che la gravidanza potesse essere quella di Michelle, che in quel periodo viveva una passionale storia d’amore con il chirurgo Giovanni Angiolini. D’altronde per diverse settimane Aurora non ha fatto altro che smentire le indiscrezioni che la riguardavano: “No, non sono incita”, diceva. “È solo che mi piace mangiare”.