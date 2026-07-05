Eros e Michelle alle nozze di Aurora Ramazzotti: “Difficile essere nostra figlia, a volte eri tu quella più adulta”

Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker hanno voluto essere entrambi presenti al matrimonio della figlia Aurora con Goffredo Cerza. Vicini e affiatati come sempre, hanno dedicato alla loro primogenita parole speciali. Con la conduttrice che, emozionata, ha faticato a trattenere le lacrime.

Il matrimonio di Aurora Ramazzotti con Goffredo Cerza ha potuto contare su due ospiti d'eccezione: i genitori della sposa Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. Separati da anni ma ancora grandi amici, i due non hanno voluto perdersi le nozze della loro primogenita e, a testimonianza di quanto il legame tra loro sia ancora forte, sono rimasti vicini durante tutti i momenti cruciali della cerimonia. Non è un caso che, tra le foto condivise da Michelle su Instagram, ce ne sia proprio una in cui posa al fianco dell'ex marito Eros, padre di sua figlia, suo primo grande amore e ancora oggi un spalla sulla quale sa di poter contare.

Durante le nozze, celebrate ieri, Eros e Michelle hanno voluto dedicare alla figlia parole importanti. Il cantante ha deciso di affidare a Instagram la sua dedica, un breve messaggio che celebra la storia d'amore tra Goffredo e Aurora: "Auri e Goffo, in un'epoca allo sbando, con sempre meno umanità, in questa realtà dove ci si perde, dove tutto sta diventando futile, vedere due ragazzi felici, empatici e innamorati è un miracolo. Io vi dico: non cambiate mai, ma miglioratevi e portate solo amore nel mondo. Papà".

Ancora più emozionata Michelle che, alla figlia e al suo neo marito, ha voluto leggere una lettera direttamente durante la cerimonia. Un gesto importante ma che le è costato un enorme sforzo, tanto che la conduttrice ha faticato a trattenere le lacrime: "Auri, ci hai portato nella scuola più intensa della nostra esistenza, quella dell'amore. E ormai possiamo dirlo, di strada insieme ne abbiamo fatta parecchia. Ne abbiamo passate tante e tu, soprattutto, ne hai viste tante, perché non deve essere stato sempre semplicissimo avere due genitori come noi. Anzi, diciamocelo, a volte eri tu la persona più adulta. Eppure eccoti qui. Brilli. Sei bellissima. Sei una donna straordinaria. Una mamma affettuosa e una persona intelligente".

È stato Eros ad accompagnare la figlia verso il tavolo del celebrante, con Goffredo già pronto ad attenderla. Decine gli amici della coppia che hanno voluto partecipare all'evento e che hanno condiviso sui social le immagini di una cerimonia che ha previsto tre giorni di festeggiamenti.