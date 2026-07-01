Il matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce, le ipotesi: la location e l’accordo per gli oltre mille invitati

Il matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce è uno dei più attesi dell’anno e in America continuano ad emergere dettagli: dal Madison Square Garden come possibile location alla lista di oltre mille invitati, fino all’accordo di riservatezza da firmare. Tutto quello che sappiamo sul grande evento.

Il matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce si candida ad essere uno dei più attesi dell'anno. La data è ormai vicina e in America continuano a rincorrersi indiscrezioni su invitati, location e qualsiasi tipo di dettaglio. La coppia, fidanzata ufficialmente dall'agosto dello scorso anno, per il momento non ha confermato nulla. Sarà davvero il 3 luglio o il 4? E gli sposi sceglieranno l'imponente Madison Square Garden per l'evento? Ecco tutto quello che sappiamo fino a questo momento.

Le location: l'ipotesi Madison Square Garden e l'enorme castello

La location del matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce rimane ancora un mistero, ma le ipotesi più diffuse al momento sono due: da una parte la villa della cantante a Watch Hill (Rhode Island) e dell'altra il Madison Square Garden. Secondo i media americani, la coppia avrebbe scelto la prima per ospitare la cerimonia celebrata lo scorso 13 giugno, mentre la seconda sarebbe in preparazione per una spettacolare festa con amici e familiari, prevista per il 3 luglio (anche se nemmeno la data è stata accertata). Se la scelta della grande arena nel cuore di New York fosse confermata, sarebbe un ricevimento imponente e su larga scala: per trasformare il palazzetto, che ha una capienza massima di 22mila persone e che solitamente viene usato eventi musicale, sarebbero necessari giorni di lavoro tra illuminazione e allestimento nei minimi dettagli. E, stando ad alcune immagini diffuse dai media americani, questi lavori sarebbero già iniziati. Le attenzioni, in particolare, sarebbero concentrate sulla costruzione di un enorme castello proprio dentro Madison Square Garden, che farebbe da sfondo all'intero evento in perfetto "stile fiabesco".

Gli invitati: l'accordo di riservatezza, i presenti e gli "esclusi"

Anche per quanto riguarda la lista degli invitati, al momento c'è il massimo riserbo. Secondo TMZ, sarebbero attese tra 1.100 e 1.200 persone, a conferma della maestosità dell'evento. Ognuno di loro, fanno sapere i media americani, avrebbe firmato un accordo di riservatezza prima di partecipare alla cerimonia. Un documento che, però, non prevederebbe alcuna penale economica in caso di violazione ma che potrebbe compromettere i rapporti con la coppia e una eventuale esclusione da altri eventi della coppia. Per quanto riguarda i nomi dei partecipanti, soprattutto in America, sta facendo discutere più il "chi non è stato invitato" rispetto a chi sarà presente: alcune indiscrezioni sostengono che Blake Lively, ex migliore amica della sposa, non sarà presente. Tra gli ospiti attesi, invece, ci sarebbero Selena Gomez, Karlie Kloss, Zoe Kravitz, Ed Sheeran e la moglie Cherry Seaborn, Cara Delevigne, Gigi Hadid, mentre sul resto continua ad aleggiare il mistero.