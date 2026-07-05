È stato Adam Sandler a sposare Taylor Swift e Travis Kelce: decine di star al matrimonio, assente Blake Lively

Cominciano a emergere le prime indiscrezioni relative al matrimonio tra Taylor Swift e Travis Kelce. La cerimonia, celebrata all’interno del Madison Square Garden di New York, è stata officiata dall’amico Adam Sandler. Decine le star di calibro internazionale presenti. Mancavano però l’ormai ex amica Blake Lively e il marito Ryan Reynolds.

Gli sposi hanno fatto il possibile per mantenere questa cerimonia il più privata possibile, ma qualche dettaglio a proposito delle nozze tra Taylor Swift e Travis Kelce sta cominciando a emergere. A partire dalla singolare location scelta dalla coppia, che ha voluto celebrare il rito all'interno del Madison Square Garden di New York, l'enorme arena di Manhattan che conta oltre 20mila posti a sedere. Una scelta insolita ma che ha permesso agli sposi e ai loro invitati di godere della più completa privacy: Travis e Taylor, infatti, temevano che se si fossero sposati all'aperto non sarebbero riusciti a difendersi dall'assalto di droni o elicotteri determinati a spiare la cerimonia.

Sono decine le star che hanno raggiunto la location scelta dai neo sposi per festeggiare insieme a loro. Tra coloro che hanno avuto maggiore spazio nel corso della cerimonia c'è sicuramente Adam Sandler, attore e amico della coppia, al quale gli sposi hanno chiesto di officiare il rito. A fare da testimone a Taylor è stato il fratello Austin Swift. Stessa scelta per Travis, che ha voluto accanto a sé il fratello Jason Kelce. Sarebbero stati circa mille gli invitati all'evento, tra star dello spettacolo, della musica e dello sport, amici non famosi e parenti. Tra i nomi più noti sono comparsi quelli di Camila Cabello, Hugh Grant, Ethan Hawke, Jason Sudeikis, Karlie Kloss, Gigi Hadid, Bradley Cooper, Dakota Johnson, Ed Sheeran e Machine Gun Kelly. Presente anche Zoe Kravitz, che però ha partecipato senza il compagno Harry Styles, ex della sposa.

Assenti invece Blake Lively e il marito Ryan Reynolds. Il fatto che i due non abbiano partecipato all'evento rafforza le indiscrezioni secondo le quali l'amicizia tra la popstar e l'attrice, un tempo strettissima, sarebbe terminata per motivi che le due non hanno mai chiarito. Per gli abiti, gli sposi hanno scelto di essere vestiti da Christian Dior Haute Couture, mentre Taylor ha completato il look con gioielli Cartier e scarpe firmate Christian Louboutin. Gli sposi hanno inoltre espressamente chiesto agli invitati di non fare alcun regalo nuziale e hanno approfittato delle nozze per devolvere in beneficenza 26 milioni di dollari, una cifra importante da suddividere tra diverse associazioni attive negli Stati Uniti.