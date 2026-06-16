Francesca Vaccaro festeggia l’anniversario con Carlo Conti: in foto indossa i jeans strappati delle polemiche di Sanremo

Francesca Vaccaro festeggia 14 anni con Carlo Conti indossando i jeans strappati, chiaro riferimento al centro del caso accaduto a Sanremo 2026.

Carlo Conti e la moglie Francesca Vaccaro hanno festeggiato 14 anni di matrimonio con un omaggio diretto all'ultimo Festival di Sanremo in capo al conduttore. Sui social, però, a colpire più di tutto è un dettaglio dell'abbigliamento scelto da Francesca per l'occasione.

Sul profilo Instagram della coppia, Vaccaro ha pubblicato uno scatto in cui lei e Conti riproducono il lettering della canzone Sarà per sempre sì, con la quale Sal Da Vinci ha trionfato proprio nell'ultima edizione del Festival. Conti indossa la maschera di Tony Pitony, altro personaggio vincente (ha vinto con Ditonellapiaga la serata delle cover) e diventato uno dei tormentoni della kermesse.

"Per i nostri primi 14 anni di matrimonio volevamo festeggiare ACCUSSÌ!", scrive Vaccaro nel post, citando per l'appunto la canzone. Ma il dettaglio è tutto nei jeans strappati.

Il dettaglio che riaccende il caso jeans

I jeans strappati indossati da Francesca Vaccaro, sono un modello che in qualche modo richiama quanto accaduto durante il Festival. C'erano state furiose polemiche per una battuta di Carlo Conti all'indirizzo di una ballerina, Francesca Tanasi, che faceva parte del corpo di ballo di Samuray Jay.

In quell'occasione, scendendo in platea proprio accanto alla moglie durante l'esibizione di Samurai Jay, Conti aveva scherzato sul capo indossato sul palco da Tanas, chiedendo a Vaccaro di non comprarlo e parlando apertamente di gelosia.

Senti, mogliettina mia, siccome so che ti piacciono i jeans, quel modello che aveva la signorina, non lo comprare, va bene? Grazie. È pura gelosia!

La ballerina aveva poi lamentato questo atteggiamento su Instagram, sentendosi attaccata. Che la moglie del conduttore scelga ora, per l'anniversario di matrimonio, proprio un modello di jeans "strappati" non è di certo un dettaglio casuale agli occhi di chi ha seguito la vicenda.