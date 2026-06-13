Fognini e Pennetta festeggiano 10 anni di matrimonio, all’evento anche Giada Lini di Ballando

Flavia Pennetta organizza un party blindato a Sanremo per celebrare i 10 anni di matrimonio con Fabio Fognini. Il tennista arriva bendato sulle note di Rino Gaetano. Tra gli amici storici e i parenti presente anche Giada Lini, la sua ex partner di ballo nello show di Milly Carlucci.

Flavia Pennetta e Fabio Fognini hanno festeggiato ben dieci anni di matrimonio, le cosiddette nozze di alluminio. Per celebrare un anniversario così speciale, l'ex campionessa di tennis ha voluto fare le cose in grande e ha organizzato, nel massimo riserbo, una festa a sorpresa sulla spiaggia di Sanremo. L'obiettivo dell'evento, oltre a quello di riunire le persone più care alla coppia, era ancora più romantico: rinnovare le promesse di matrimonio a una decade esatta dal fatidico "sì", pronunciato l'11 giugno del 2016 nella splendida cornice di Ostuni, in Salento. Presente anche Giada Lini, ex partner del tennista a Ballando con le stelle.

L'arrivo bendato e la festa in bianco con i figli

A svelare i dettagli della serata sono stati gli stessi protagonisti attraverso i loro profili social, condividendo video e scatti che sono diventati virali. Fognini è stato portato sul bagnasciuga completamente bendato, del tutto inconsapevole di ciò che lo aspettava. Ad accompagnare il suo ingresso, le note della celebre canzone "A mano a mano" nella versione di Rino Gaetano. Una volta tolta la benda, il tennista si è trovato davanti una festa da sogno: tutti gli invitati erano rigorosamente vestiti di bianco, così come Flavia e i loro tre figli, Federico, Farah e Flaminia, che hanno partecipato attivamente al rinnovo delle promesse dei genitori, rendendo il momento ancora più commovente per i presenti.

Tra gli invitati anche Giada Lini di Ballando con le stelle

Insieme ai parenti più stretti e agli amici storici nati e cresciuti sui campi da tennis di tutto il mondo, a catturare l'attenzione è stata una presenza speciale legata al recente passato televisivo di Fabio Fognini. Tra gli ospiti c'era infatti Giada Lini, la ballerina professionista che ha accompagnato il tennista ligure nella sua avventura sulla pista di Ballando con le stelle. L'esperienza nel dance show di Milly Carlucci su Rai 1 ha evidentemente lasciato il segno, trasformando un rapporto professionale in una solida amicizia. Lini si è presentata all'evento in Liguria insieme al compagno, il ballerino Graziano Di Prima, per riabbracciare il suo ex allievo in un giorno così importante.