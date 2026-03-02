A quali jeans si riferiva Carlo Conti: il modello tanto discusso della ballerina di Samurai Jay

Francesca Tanas è la ballerina di Samurai Jay finita al centro delle polemiche per i jeans indossati sul palco durante la finale. Chi li ha firmati e quanto costano?

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Lo scorso sabato durante la finalissima di Sanremo 2026 Carlo Conti è diventato protagonista di un siparietto definito "infelice" a causa di una battuta "non riuscita". Al termine della performance di Samurai Jay sulle note di Ossessione, il conduttore si è avvicinato alla moglie Francesca Vaccaro seduta in prima fila e le ha consigliato di non acquistare il jeans indossato da una delle ballerine che si erano appena esibite. "Senti, mogliettina mia, siccome so che ti piacciono i jeans, quel modello che aveva la signorina, non lo comprare, va bene? Grazie. È pura gelosia!", sono state le parole che hanno scatenato non poche polemiche. Come sono fatti e chi ha firmato i pantaloni di cui si parla?

Chi ha firmato i jeans della ballerina di Samurai Jay a Sanremo

Francesca Tanas è la ballerina di Samurai Jay esibitasi sul palco dell'Ariston durante la finale di Sanremo 2026 finita nell'occhio del ciclone a causa del commento di Carlo Conti. Cosa indossava? Un completo total denim con gilet crop abbinato a un top color senape e un paio di jeans tagliato all'altezza di fondoschiena e parti intime (in pratica come quelli che sfoggiava Christina Aguilera ai tempi di Dirty). Si tratta di un modello a vita bassa leggermente a zampa, con un cinturone in tinta che segna il punto vita, delle stringhe sulla parte posteriore del corpino e dei ricami tono su tono sugli orli. A firmarli è stato il brand Guess, che sul suo sito ufficiale li definisce "Sovrapantaloni in Denim", vendendoli a 310 euro.

Jeans Guess

La risposta della ballerina alle dichiarazioni di Carlo Conti

Sebbene la ballerina sotto i jeans cut-out portasse degli shorts animalier, tanto è bastato perché il conduttore consigliasse alla moglie di non acquistarli. Il web si è letteralmente indignato, costringendo Carlo a intervenire pubblicamente dicendo "Mia moglie ha capito di quali jeans parlavo ed ha riso con me", il tutto accompagnato dall'hashtag leggerezza. Francesca Tanas, però, non è rimasta indifferente alle polemiche, anzi, ha dichiarato "Carlo Conti mi ha letteralmente sessualizzata per dei pantaloni da show", invitandolo a chiedere scusa sia alla moglie che a lei. Come si concluderà questa spinosa questione?