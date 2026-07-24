Il pre wedding di Gigio Donnarumma e Alessia Elefante è una festa di piazza: sposa in bianco con un dettaglio rosso

È il giorno del matrimonio di Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante. Hanno organizzato un party pre-wedding: dal look all’allestimento era tutto bianco-rosso.

Alessia Elefante e Gianluigi Donnarumma

Manca davvero pochissimo al fatidico sì di Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante. I due fanno coppia fissa dal 2016 e nel 2024 hanno festeggiato l'arrivo del loro primo figlio, Leo. Si sposeranno il 24 luglio in Puglia, dopo il rito civile a sorpresa celebrato a inizio maggio. Sono previsti prima la funzione religiosa presso la Chiesa Madre di San Giorgio Martire a Locorotondo (Bari) e poi ifesteggiamenti in una villa della zona: a Pettolecchia, vicino a Fasano. Sarà un matrimonio da favola, organizzato nei mimimi particolari, così come è stato organizzato curando ogni minimo dettaglio anche il party pre-wedding.

Molte coppie organizzano, il giorno prima delle nozze, questa festa: c'è chi predilige qualcosa di intimo con le persone più vicine, chi fa le cose in grande stile allargando la cerchia degli invitati. È un modo per cominciare a respirare aria di festa, per accogliere al meglio gli ospiti che arrivano da lontano. In questo caso, è prevista una lunga lista di vip, soprattutto sportivi appartenenti al mondo del calcio. Sono attesi i compagni di squadra in nazionale del portiere, sono in forse Pep Guardiola, Paolo Maldini e il presidente Giovanni Malagò.

Il pre wedding di Gigio Donnarumma e Alessia Elefante è stato immaginato come una festa di piazza: un evento coloratissimo, in un clima allegro, informale, proprio come quello che si troverebbe in una celebrazione di paese, con tanto di luminarie, rose rosse ovunque, ceste di pomodori sparse per dare un tocco familiare. La coppia ha scelto come location La Residenza di Pettolecchia, stessa masseria extra lusso immersa tra gli ulivi di Fasano che ospiterà la festa di stasera. Siamo nel cuore della Valle D’Itri, che garantisce la possibilità di organizzare qualcosa di esclusivo.

Il bianco e il rosso hanno fatto da filo conduttore per l'allestimento, ma anche per i look degli sposi. Completo bianco con camicia azzurra per lui, coordinato total white per lei composto da top con scollo a cuore e ampia gonna con balze. La gonna di Alessia Elefante, però, nascondeva un dettaglio anch'esso rosso, immancabile data l'atmosfera. In vita c'era la scritta in corsivo: The Day Before. Per completare l'outfit nuziale ha aggiunto l'iconica borsa Hermès Kelly Picnic Mini in vimini naturale e pelle bianca con dettagli in palladio.

I fan sono curiosissimi di vedere cosa indosserà oggi nel grande giorno. Probabilmente anche lei non rinuncerà alla tendenza del cambio d'abito, che ha conquistato le celebrities: si è soliti scandire le diverse fasi della giornata (rito in Chiesa, arrivo alla villa, cena, taglio della torta) con abiti differenti, di stili diversi, che possano generare un effetto sorpresa.