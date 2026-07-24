L’Isola dei Conigli di Lampedusa è la spiaggia più amata dai turisti, ma la Sardegna ha più presenze in classifica

Holidu ha stilato la classifica tenendo conto delle valutazioni degli utenti su Google Maps. Record di presenze per la Sardegna, primo posto per la Sicilia.

Isola dei Conigli, Lampedusa

L'Italia con le sue spiagge non ha nulla da invidiare alle mete tropicali e alle destinazioni oltreoceano. I turisti amano il nostro Paese, che offre bellezze di grande fascino, perfette per vacanze all'insegna del relax assoluto, dove rifarsi gli occhi, ricaricare le energie nella natura incontaminata. Ma quali sono le spiagge che i turisti amano di più, quando vengono in Italia? La risposta arriva da un'analisi di Holidu, che ha stilato una classifica tenendo conto delle valutazioni pubblicate dagli utenti su Google Maps.

Sono state prese in esame solo spiagge con un numero minimo di recensioni superiore a 500. Il risultato finale vede al primo posto un luogo davvero iconico, onnipresente quando si parla delle più belle spiagge italiane e infatti non è passata inosservata anche a chi viene da lontano. Si tratta dell'Isola dei Conigli di Lampedusa (Agrigento), che ha ottenuto un punteggio medio di 4,9 su 5 con e 3.134 recensioni. È l'unica siciliana in elenco, presente anche nella Top 10 di Skyscanner tra le più belle d'Italia. Per i viaggiatori di Trip Advisor, invece, è addirittura la spiaggia più bella del mondo, come è orgogliosamente sbandierato sul sito ufficiale, che riporta tutte le informazioni ufficiali per accedere al sito.

Attualmente l'accesso alla Spiaggia dei Conigli è consentito esclusivamente in numero limitato e dietro prenotazione obbligatoria. La prenotazione è possibile su due turni: mattina 8.30-13.30 e pomeriggio 14.30-19.30, per un numero massimo di 550 persone ciascuno (di cui 465 prenotabili online). Contingentare gli ingressi è una misura necessaria per tutelare l'ambiente, affinché l'esperienza sia gradevole per tutti e non danneggi la spiaggia, difatti sono anche vietati il fumo e la pesca, non ci sono punti ristoro, non è consentito l'accesso ai cani perché possono arrecare danni alla fauna. La spiaggia ha un nome davvero insolito. Non si chiama così per la presenza dei conigli: dietro, pare ci sia un piccolo disguido linguistico. Sulle più antiche carte geografiche è riportata la dicitura Rabit Island, inteso come rabit=collegamento, in riferimento all’istmo che si forma a volte tra l'isolotto e la costa. Il termine è stato erroneamente trasformato in rabbit=coniglio, nelle cartografie successive.

Cala Mariolu

Nonostante la vetta spetti a una meta siciliana, la regione maggiormente presente nella classifica di Holidu è la Sardegna: ben 20 spiagge nella Top 30 delle più amate d'Italia. Unico neo per l'isola: sono due presenze in meno rispetto all'anno precedente. La regione non si smentisce mai, quando si tratta delle sue acque, dei suoi litorali, delle sue coste, premiate anche da World’s 50 Best Beaches.

Crescono Toscana (passata da una a tre spiagge) e Liguria per numero di lidi in graduatoria, mentre i risultati restano invariati per Calabria e Campania. Può sembrare strano e invece la Puglia ha un'unica spiaggia nella lista: è la Spiaggia di Porto Selvaggio a Nardò.

Secondo posto per Cala Mariolu, nel comune di Baunei, con 4,8 punti e 6.571 recensioni. Sul terzo gradino del podio si piazza infine la Spiaggia di Tuerredda a Teulada, medaglia di bronzo con 4,7 punti ma addirittura 17.500 recensioni, il dato più alto dell'intera classifica. Il miglioramento più significativo rispetto ai dati precedenti è quello di Cala li Cossi, nel comune di Trinità d'Agultu e Vignola, che ha guadagnato tre posizioni.

Cala Goloritzè

La Top 10 della classifica