Quali sono le spiagge libere più belle d’Italia: The Guardian premia Gargano e Isola d’Elba

Chiaia di Luna nell’isola di Ponza

Non tutti amano gli stabilimenti balneari, che in Italia sono pressoché la norma. C'è chi ama godersi la spiaggia libera, qualcosa che nel nostro Paese è sempre più una rarità. Gran parte delle nostre coste, infatti, sono lidi attrezzati privati: certamente comodi, l'ideale per le famiglie con bambini piccoli magari, ma implicano necessariamente dei costi che non tutti possono o vogliono sostenere. In questo scenario è comunque possibile trovare tratti di costa aperti a tutti. The Guardian ha fatto una cernita tra i più belli d'Italia, selezionandone sei. "Da australiana la predilezione italiana per i beach club privati ​​è qualcosa a cui non mi abituerò mai del tutto. Dalla Costiera Amalfitana alle Cinque Terre, occupano i punti migliori del litorale" ha scritto la giornalista Katie McKnoulty in apertura del suo articolo, in cui ha selezionato quelle spiagge naturali perfette per chi ama il contatto con la natura, per chi cerca una vacanza all'insegna della libertà, senza vincoli né costi esorbitanti.

L'esperta di viaggi ha selezionato la Riviera del Conero nelle Marche, che fortunatamente ancora si difende dal turismo di massa e riesce a non essere presa d'assalto da un numero spropositato di turisti, come avviene per altre mete gettonate, che soffrono per questo sovraffollamento. Si trova all'interno del Parco Regionale del Conero e in particolare c'è Sirolo da tenere d'occhio, una lunga spiaggia naturale raggiungibile percorrendo un sentiero immerso nel verde.

Menzione d'onore anche per il Gargano in Puglia, la frastagliata penicola nella parte meridionale della regione, che segna il "tacco dello stivale". Buona parte del Parco Nazionale del Gargano è ricca di calette rocciose, baie tranquille e lunghe spiagge incorniciate da uliveti. In particolare ci sono Portogreco e Vignanotica.

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Vignanotica

In elenco spicca poi Ponza, raggiungibile comodamente in traghetto dal Lazio. L'isola offre delle calette selvagge dove godere della massima tranquillità, accessibili in barca. Tra le spiagge naturali più belle c'è Frontone, la più lunga dell'isola; impossibile non citare anche Chiaia di Luna, una caletta a forma di mezzaluna circondata da imponenti scogliere arancioni.

Spostandoci a un'altra isola ecco la siciliana Pantelleria, isola vulcanica priva delle tradizionali spiagge sabbiose: qui la caratteristica principale è proprio la presenza di rocce vulcaniche piatte, in un contesto paesaggistico selvaggio. Una delle spiagge più belle è la baia di Balata dei Turchi.

Marina di Alberese

Proseguendo il tour si incontra l'isola d'Elba a 55 km a est della Corsica: vanta 145 km di costa, costellata di baie selvagge e piccole spiagge. Una delle più belle è Nisporto. Chiude l'elenco la Maremma toscana: Marina di Alberese è la spiaggia più accessibile all'interno del parco, con un litorale che si estende per chilometri.