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Quando riaprono gli stabilimenti balneari per l’estate 2026: le date ufficiali regione per regione

L’estate si avvicina e così gli italiani sono in trepida attesa di poter recarsi nei vari lidi della Penisola. Da nord a sud, sono state annunciate le date di apertura dei vari stabilimenti balneari.
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A cura di Elisa Capitani
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L'estate è alle porte e, nonostante ci sia ancora molta incertezza sui voli aerei e il caro prezzi energetico, gli stabilimenti balneari italiani annunciano le date della loro riapertura. E così, si dà il via al solito rituale tutto italiano: un quadro tradizionale che vede chi arriva in spiaggia con pranzi infiniti come se fosse Natale, chi occupa il lettino h24, chi non esce dal mare neanche a pagarlo e chi, invece, auspica a un'abbronzatura perfetta. Alcuni dei lidi hanno anticipato di qualche settimana le riaperture, dando possibilità agli italiani di scappare per un weekend o qualche giorno dal tran tran frenetico delle città e dallo stress quotidiano. Da nord a sud, vediamo quali sono le date ufficiali per le riaperture dei principali lidi.

Le date delle riaperture degli stabilimenti balneari: nord Italia

Dal Nord al Sud, le aperture degli stabilimenti balneari per l’estate 2026 seguono un calendario ben definito, che si distribuisce lungo tutta la Penisola con tempistiche diverse a seconda delle regioni e del singolo flusso turistico. In Veneto, ad esempio, il Lido di Venezia è tra le prime realtà a riaprire con alcune spiagge aperte già dal 18 aprile, mentre a Caorle l’avvio è fissato per il 1 maggio, così come a Jesolo. Anche in Friuli Venezia Giulia la stagione parte dal 1 maggio, con una cerimonia inaugurale presso l'ingresso principale della spiaggia GIT, tra la sfilata della banda civica e i discorsi della autorità del luogo. In Liguria, invece, gli stabilimenti aprono dal 15 maggio fino al 15 settembre, e quest’anno ci sarà una particolare attenzione alle nuove norme e regole che controllano i servizi, a causa delle scadenze delle concessioni demaniali.

Le date ufficiali per il centro Italia

Sulla costa centrale, l’Emilia-Romagna avvia la stagione dal 16 maggio, con chiusura prevista fino al 20 settembre; alcune strutture proseguono fino al 2 novembre, ma senza servizio di salvamento. Nel Lazio, Roma e Ostia sono operative dal 1 maggio, mentre in Toscana la situazione è più anticipata e flessibile: alcune strutture hanno aperto già nei ponti di aprile e le ultime si affrettano comunque entro il 1 maggio. Le Marche seguono la stessa data del 1 maggio e inoltre quest'anno si concentrano enormemente sul monitoraggio delle acque e sulla qualità ambientale. Mentre l’Abruzzo parte in anticipo il 25 aprile, per festeggiare la giornata della Liberazione.

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I periodi del sud Italia

Spostandoci più a sud, la Campania conferma una stagione lunga e regolare, dal 1 maggio al 30 settembre 2026. In Puglia invece l’avvio è più tardivo, dal 23 maggio fino al 23 settembre, con una concentrazione della stagione nei mesi centrali dell’estate. Il Molise ha una delle finestre più ampie, dal 1 aprile al 15 ottobre, mentre la Sardegna si colloca tra metà maggio e metà ottobre. Infine, in Sicilia la stagione balneare va dal 1 maggio al 31 ottobre, e quest’anno è particolare: gli stabilimenti balneari non pagheranno i canoni demaniali per l’intero 2026, avendo così una stagione gratis e più facile da gestire. In Calabria, invece, la situazione è più complessa perché diversi lidi risultano danneggiati e i ritardi negli interventi stanno rallentando in alcune aree la piena riapertura degli stabilimenti.

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