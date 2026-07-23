Il miglior hotel d’Europa è Castiglion del Bosco: Travel+Leisure premia la tenuta toscana con 900 anni di storia

Castiglion del Bosco è stato votato non solo come miglior hotel d’Italia ma anche miglior hotel d’Europa ai World’s Best Awards del 2026 di Travel + Leisure.

L'ospitalità italiana e le sue strutture ricettive sono motivo di orgoglio: è risaputo che il nostro Paese possiede tenute e hotel degne di una fiaba, dove farsi coccolare e vivere un'esperienza completa di relax. Travel + Leisure, una delle riviste di viaggi più famose al mondo, ha svelato i migliori hotel del mondo e d'Europa e la selezione è un'ulteriore conferma di questo primato italiano. Il nostro Paese è entrato in classifica con ben quattro strutture: Il Sereno Lago di Como di Torno, Grand Hotel Excelsior Vittoria a Sorrento, Collegio alla Querce a Firenze, Castiglion del Bosco di Montalcino. Quest'ultimo svetta al primo posto: è quindi stato eletto non solo il migliore d'Italia, ma dell'intero continente europeo.

Il riconoscimento si va ad aggiungere ad altri, ugualmente prestigiosi: l'hotel è stato selezionato anche tra i primi 50 luxury hotel de "La Liste Hotels 2026", la classifica dei 1000 alberghi migliori al mondo. Il titolo di miglior hotel del mondo è andato invece al Patina Osaka.

Le sue origini risalgono addirittura all'epoca etrusca e romana, come suggeriscono i reperti archeologici rinvenuti nei dintorni. Intorno al XI secolo venne edificato il castello medievale. Oggi è una struttura immersa nel verde, come suggerisce il nome: una tenuta di 5.000 acri e 900 anni di storia, nel cuore della Toscana, proprio lungo l’antica Via Francigena. Ha ottenuto l’impressionante punteggio di 99,58 su 100, frutto del voto di 207.000 lettori coinvolti negli annuali World’s Best Awards. La proprietà include 42 suite e 11 ville private, una scuola di cucina, un golf club privato, la storica cantina Castiglion del Bosco, i vigneti di Brunello di Montalcino, piscine private, una piscina a sfioro principale con vista spettacolare sulla Val d’Orcia (riconosciuta come patrimonio dell’UNESCO), un orto biologico, una spa.

Insomma, è facile intuire perché abbia ottenuto così tanti consensi, riuscendo a imporsi a livello nazionale ed europeo. L'hotel possiede al suo interno anche una perla gastronomica: il Ristorante Campo del Drago dello chef Matteo Temperini, premiato con due Stelle Michelin.

In bassa stagione, le tariffe partono da 1.450 euro a notte. Prenotando invece una notte ad agosto per due persone (tra 17 e 18 agosto), dunque in piena alta stagione, i prezzi variano a seconda della sistemazione: dai 3101 euro a notte nel Borgo Suite ai 4408 euro in Castiglion del Bosco Suite. Qui il prezzo sale a 5688 euro per la Tiscani Golf Experience, quindi con incluso l'accesso privilegiato al The Club at Castiglion del Bosco, l'unico golf club privato in Italia. Oltre alle suite ci sono anche le ville: sono sistemazioni di lusso con piscine private, terrazze, pergolati e giardini. Alloggiando qui, gli ospiti possono guidare per tutta la durata del soggiorno un Land Rover Defender. Villa Biondi è la più grande: ben 726 mq e può ospitare fino a 10 persone,

"Castiglion del Bosco rimane uno dei resort più innovativi della Toscana" si legge nelle motivazioni fornite da Travel + Leisure. Il merito va anche al grande amore di chi, negli anni, è stato alla guida della proprietà, cercando sempre di garantirne la migliore conservazione. L'ex proprietario Massimo Ferragamo (il figlio più giovane di Wanda e Salvatore Ferragamo) acquistò il borgo abbandonato nel 2005: fu lui a ordinare il restauro degli edifici storici. Quando la famiglia Ferragamo ha venduto la proprietà, è subentrato nella gestione Rosewood dal 2015.

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