Montepulciano è tra le 10 destinazioni più accoglienti al mondo del 2026: la classifica di Booking.com

Siete alla ricerca di un luogo non troppo distante da casa che possa permettervi di concedervi una vacanza all'insegna del relax e della tranquillità? Montepulciano, in provincia di Siena, sembra essere fatta al caso vostro. Il borgo toscano noto soprattutto per la produzione del vino omonimo è stato premiato di recente da sito di prenotazioni Booking.com, che, analizzando le recensioni dei viaggiatori internazionali, ha voluto celebrare l'eccellenza della sua ospitalità. In occasione dei Travel Review Awards 2026, infatti, è stato inserito nella classifica delle destinazioni più accoglienti al mondo, sbaragliando la concorrenza italiana.

Montepulciano è l'unica italiana in lista

Booking.com ha voluto premiare l’eccellenza dell’ospitalità mondiale con i Traveller Review Awards 2026. Stando alle recensioni verificate dei viaggiatori, ha stilato una lista delle destinazioni più accoglienti a livello internazionale e ha lasciato emergere un dato sorprendente: Montepulciano, l'unica italiana presente in classifica, è al centro della scena turistica globale. Immersa tra le colline della Valdichiana, è un simbolo di cultura, storia ed eccellenza enogastronomica e non sorprende che, grazie a questa identità forte, sia diventata una delle mete italiane più apprezzate di sempre. Il borgo è riuscito a superare la Capitale Roma, le città d'arte e le destinazioni balneari iconiche, distinguendosi per la sua accoglienza calorosa e genuina fatta di cura dei dettagli, relazioni umane e attenzione autentica.

La classifica delle città più accoglienti al mondo del 2026

Montepulciano è l'unico nome italiano presente nella lista delle città più accoglienti al mondo del 2026 realizzata da Booking.com. A farle concorrenza con il loro approccio all'ospitalità autentico e personalizzato ci sono Magong a Taiwan, San Martín de los Andes in Argentina, Harrogate nel Regno Unito, Fredericksburg in Texas (Stati Uniti), Pirenópolis in Brasile e Swakopmund in Namibia. Non manca il Giappone con la sua Takayama e l'Australia con la sua Noosa Heads, mentre tra le europee è comparsa a sorpresa Klaipeda in Lituania. In quanti sceglieranno Montepulciano o un'altra di queste mete turistiche presenti in lista per il loro prossimo viaggio?