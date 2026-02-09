Svelate le città più accoglienti del mondo nel 2026: qual è l’unica italiana in lista

Montepulciano, Italia

Forse ancor prima che il buon cibo e la movida, quando si arriva in un posto nuovo ciò che si cerca davvero è l'ospitalità: è trovare persone cordiali e gentili disposte a farti vivere un'esperienza entusiasmante, persone accoglienti. Chi è del posto è fondamentale nella buona riuscita di un viaggio, perché può offrire tanto dal punto di vista umano, può consentire al turista di sentirsi davvero parte di quella comunità, anche se solo per un breve periodo di tempo. Non tutti sono disposti a farlo. Ecco perché Booking ha cercato di identificare le città più accoglienti del mondo, quelle dove il turista può essere certo di trovare calore e persone amichevoli, pronte a fare rete. L'Italia spicca nei Traveller Review Awards di Booking con ben 214.666 strutture premiate.

Quali sono le città premiate

I Traveller Review Awards di Booking sono riconoscimenti basati su recensioni autentiche di viaggiatori provenienti da ogni parte del pianeta. Il premio celebra l’ospitalità, il calore umano delle persone del posto e la qualità dell’accoglienza: sono fattori importanti, decisivi nel valutare complessivamente un'esperienza di viaggio. Ebbene, c'è uno splendido angolo di Toscana che ha sbaragliato la concorrenza.

Montepulciano, Italia

Va chiarito, però, che quella stilata da Booking non è una classifica, bensì solo un elenco: fatto sta che orgogliosamente spicca Montepulciano, città medievale e gioiello della campagna toscana. Dal Palazzo Comunale del XIV secolo di Piazza Grande c'è una torre da cui si può ammirare proprio tutta la vista sulla campagna circostante. Ma da visitare in città c'è anche il Duomo e la Torre di Pulcinella, cuna torre con l'orologio così chiamata proprio perché in cima è sormontata da Pulcinella. Montepulciano, quindi, è tra le 10 città più accoglienti nel 2026 secondo Booking e unica italiana in lista. Per il Paese è un riconoscimento importante, perché per il nono anno consecutivo si conferma leader indiscusso nel numero di strutture premiate.

Magong, Taiwan

Seguono Francia e Spagna. L'ospitalità italiana, così famosa in tutto il mondo, è quindi una realtà, ben tangibile nelle recensioni lasciate sul portale. Di Montepulciano è stata elogiata la bellezza delle colline, la ricca cultura vinicola, i suoi paesaggi senza tempo. Scorrendo l'elenco, gli altri nomi in lista sono decisamente più lontani e meno facilmente raggiungibili, ma ciascuno a modo suo meritevole di un viaggio.

Swakopmund, Namibia

C'è Magong, dove si trova il tempio più antico di Taiwan. C'è San Martín de los Andes in Argentina, perfetta per i più avventurosi e amanti della natura: un paradiso pieno di laghi, ruscelli, foreste, vulcani tutti da scoprire. Sul fronte europeo ci sono l'inglese Harrogate, con le sue strade curate in ogni dettaglio perfette per lunghe passeggiate tra librerie, cafè e negozietti e la lituana Klaipeda col suo famoso castello.

San Martin de los Andres, Argentina

In lista ci sono anche Fredericksburg in Texas e la brasiliana Pirenópolis, famosa invece per le cascate. Altre opzioni per chi cerca una calorosa accoglienza sono Swakopmund in Namibia e Takayama in Giappone, col suo centro storico del periodo Edo splendidamente conservato e tutto da visitare. Spingendosi fino in Australia si incontra Noosa Heads, con le sue splendide spiagge.

Klaipeda, Lituania

Le destinazioni più accoglienti del mondo nel 2026