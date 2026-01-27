I borghi più belli d’Italia: quali sono quelli meno conosciuti da scoprire in Toscana

La Toscana ha saputo conservare il suo incredibile patrimonio storico e culturale: tra i suoi suggestivi borghi, ne abbiamo scelti tre per la loro capacità di unire storia, bellezza e cultura.

Populonia, Toscana

L'Italia è costellata in ogni suo angolo da piccoli e suggestivi borghi, capaci di incantare migliaia di turisti ogni anno grazie alla loro capacità di unire storia, cultura, gastronomia e bellezza architettonica. All'inizio del 2026, l'associazione I Borghi più belli d'Italia conta ufficialmente 382 comuni certificati, a seguito dell'ingresso di 7 nuove località a fine 2025. I borghi più belli d'Italia scelgono sempre più spesso di valorizzare comuni poco conosciuti, puntando su mete autentiche lontano dall'overtourism e ricche invece di storia. Tra queste, abbiamo selezionato i 3 borghi più belli e meno trafficati della Toscana: dalla città etrusca, Populonia, al paese dell'acqua, Santa Fiora, ecco quali sono le loro storie.

Una delle tombe etrusche di Populonia

Populonia, la città etrusca

Frazione di Piombino, Populonia si trova in Val di Cornia, vicino al suggestivo Golfo di Baratti, conosciuto per la sua sabbia scura e brillante. Conta ad oggi meno di 20 abitanti, ma in epoca antica era una delle città più importanti del regno etrusco, oltre che l'unica costruita sulla costa. Con l'avvento dei romani, la città continuò a crescere; ma quando l'Impero romano cadde, anche Populonia subì un drammatico tracollo.

L’antico borgo di Populonia, Toscana

Si riprese solamente in epoca medievale, quando venne ristrutturata e acquisì l'aspetto che conserva ancora oggi. Il piccolo borgo riesce a equilibrare perfettamente cultura, storia, natura e anche sostenibilità. Tra le principali attrazioni, Il Parco Archeologico di Baratti e Populonia permette di immergersi nella storia etrusca grazie a tombe e reperti, mentre la Rocca di Populonia offre una vista mozzafiato sul Golfo e le isole. Infine, anche il centro storico con le sue piccole vie e stradine storiche regala scorci davvero unici a chi decide di passeggiare e godersi il panorama di una città che è capace di vivere lentamente.

Mura della città di Populonia, Toscana

San Casciano dei Bagni, le terme più belle della Toscana

Situato nel punto più meridionale della provincia di Siena, in Val di Chiana vicino al Monte Amiata, il borgo di San Casciano dei Bagni è famoso come uno dei principali centri termali d'Europa con 42 sorgenti a 40 gradi, oltre ad essere un importante sito archeologico per la recente scoperta di statue etrusche e romane (2022). Tra i primi in Europa per la portata di acqua termale, è noto fin dall'epoca etrusca e romana per le proprietà curative delle sue acque, che nei secoli hanno attirato nobili italiani ed europei.

San Casciano dei Bagni, Toscana

San Casciano, che si trova su un colle, ha inoltre una struttura concentrica che si sviluppa attorno a un centro fortificato medievale, con una torre neogotica e mura ed è circondato da imponenti mura difensive medievali. Tra i luoghi d'interesse più importanti oltre le terme, rientrano l'elegante castello costruito nel XV secolo con le sue mura e la torre, l'Insigne Collegiata di San Leonardo, Chiesa principale di San Casciano e importante punto di sosta lungo il cammino di pellegrinaggio verso Santiago di Compostela.

Terme del Bagno Grande, San Casciano

Santa Fiora, la città dell'acqua

Situato nel sud della Toscana, in provincia di Grosseto alle pendici del Monte Amiata, il borgo di Santa Fiora ha una popolazione di circa 2000 abitanti ed è famoso per essere il paese dell'acqua, grazie alle sue sorgenti, alla storica Peschiera e alla ricca presenza di elementi artistici rinascimentali. Il borgo, infatti, sorge vicino alle sorgenti del fiume Fiora, con l'acqua che ne caratterizza quindi il paesaggio, inclusa la chiesa della Madonna della Neve, edificio sacro del XV secolo.

Santa Fiora, Toscana dettaglio borgo

La Peschiera è sicuramente il punto d'interesse principale del borgo: si tratta di uno storico parco e giardino del Cinquecento, famoso soprattutto per la sua grande vasca d'acqua sorgiva. In origine era un vivaio di trote medievale della potente famiglia feudale degli Aldobrandeschi, ma fu poi trasformato in un elegante giardino dagli Sforza e oggi è un suggestivo parco pubblico, ricco di storia e natura.

Una tratto della Peschiera di Santa Fiora

I requisiti per entrare nella lista dei Borghi più belli d'Italia

Questa era la nostra selezione per i borghi più belli della Toscana, ce ne sono però molti altri da conoscere ed esplorare. Ma quali sono i requisiti per entrare nella prestigiosa lista? In primo luogo, il numero di abitanti nel centro storico deve essere inferiore a 2000 abitanti (15000 se si tratta del comune intero). Ci sono poi i requisiti strutturali e architettonici: viene presa in considerazione la preservazione delle strutture storiche, l’armonia architettonica (quindi omogeneità dei volumi, materiali e colori di facciate e tetti). Anche la qualità del patrimonio è un punto importante, viene osservata la presenza di beni storici e culturali, oltre che naturali. Uno sguardo rilevante lo ha anche la qualità della vita, quindi la facilità negli spostamenti, la cura della natura e l’assetto della città. Infine, un altro punto importante è l’offerta turistica, quindi la presenza di strutture ricettive, ristoranti e botteghe d’artigianato locale, oltre che di musei ed eventi culturali.