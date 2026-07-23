Chi sono gli invitati al matrimonio di Gigio Donnarumma: possibile incontro tra Maldini e Guardiola

Gli invitati al matrimonio di Gigio Donnarumma e Alessia Elefante. Dai compagni di squadra in nazionale all’ipotesi Guardiola e Maldini.

Per Gigio Donnarumma il grande giorno è arrivato. Domani, il portiere e capitano della Nazionale Italiana nonché estremo difensore del Manchester City, sposerà Alessia Elefante in un matrimonio che si prospetta a dir poco blindatissimo. Funzione religiosa e relativi festeggiamenti successivi si svolgeranno in Puglia, precisamente a Locorotondo, in provincia di Bari. I due hanno celebrato il rito civile in gran segreto ai primi di maggio e, successivamente, hanno organizzato questa grande festa.

Dalla Chiesa di San Giorgio Martire dove alle 16:30 la coppia dirà il fatidico sì, i due sposi si dirigeranno verso un'antica masseria di Fasano per il ricevimento insieme a tutti gli invitati. Ecco, su questo argomento al momento c'è grande riserbo. Secondo quanto appreso da Fanpage, saranno principalmente amici e famigliari ad essere presenti al matrimonio di Donnarumma e Alessia Elefante più ovviamente personalità dello sport incontrate durante la carriera di Gigio.

Grande attesa per capire chi omaggerà la coppia con la loro presenza, soprattutto cresce la curiosità per sapere se ci sarà Pep Guardiola, suo ex allenatore al Manchester City in odore di diventare nuovo Ct dell'Italia, più Paolo Maldini e Leonardo, oggi direttore tecnico e advisor sempre della Nazionale azzurra, con cui Gigio ha condiviso i suoi percorsi tra Milan e PSG. Da capire anche se sarà presente anche lo stesso presidente federale, Giovanni Malagò.

Donnarumma potrebbe aver invitato tanti protagonisti degli Europei 2021.

A quel punto il matrimonio – per fare una battuta – diventerebbe davvero l'occasione per discutere del futuro della Nazionale Italiana di calcio proprio nel giorno più importante del capitano degli azzurri. Con tutti i protagonisti presenti, l'occasione sarebbe davvero ghiotta. Come calciatori ancora in attività potrebbero esserci alcuni suoi ex compagni di squadra del Milan o della nazionale, come Barella e tanti altri protagonisti degli Europei 2021. Non è dunque da escludere nemmeno la presenza del suo amico Marco Verratti con cui Donnarumma ha condiviso tanti anni al PSG nonché in Nazionale.

Donnarumma e Alessia Elefante.

Da capire se ci saranno poi i vari Buffon, Cannavaro e Chiellini, nonché l'ex presidente federale Gabriele Gravina e non solo. Difficile prevedere la presenza invece di Erling Haaland che pure in Italia c'è stato fino a pochi giorni fa subito dopo l'eliminazione della sua Norvegia che ha sicuramente ben figurato ai Mondiali prima di essere eliminata dall'Inghilterra ai quarti di finale. Così come per Mbappé nonostante l'attaccante della Francia sia in vacanza dopo il quarto posto ai Mondiali. Non sono da escludere anche campioni del calibro di Messi e Neymar – ex compagni di squadra al PSG – che sono anche loro in vacanza dopo i Mondiali.

Chi non dovrebbe esserci, quasi sicuramente, è Jannik Sinner. Il numero uno del tennis, nonché grande amico di Donnarumma, il 24 e 25 luglio sarà presente a bordo di una nave MSC per un gala a sostegno della Fondazione del tennista.

Per il momento Donnarumma è stato immortalato insieme al suo agente, Enzo Raiola – chiaramente presente all'evento – per le strade di Francavilla Fontana, sempre in Puglia. Il portiere dell'Italia e il suo agente hanno fatto tappa alla Bottega Dalmut dove nella mattinata di oggi ha ritirato l'abito che indosserà per il suo matrimonio con Alessia Elefante.