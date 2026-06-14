Eleonora Abbagnato festeggia i 15 anni di matrimonio: abito di cristalli per rinnovare le promesse

Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti hanno festeggiato il loro 15 anniversario di nozze e lo hanno fato con un mega party, durante il quale hanno rinnovato le promesse nuziali. Cosa hanno indossato per l’occasione?

Il weekend che sta per concludersi è stato davvero speciale per Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti: ieri, 13 giugno 2026, hanno celebrato i 15 anni di matrimonio e, trattandosi di una "cifra tonda", hanno pensato bene di organizzare qualcosa di speciale. Non si sono limitati a celebrare l'amore che li unisce con un maxi party, hanno anche rinnovato le promesse di nozze. Lo hanno fatto con una cerimonia in chiesa, seguita da una mega festa in compagnia degli amici più cari, rendendo così davvero memorabile l'anniversario. Cosa ha indossato la ballerina per l'occasione? Ecco tutti i dettagli del look bridal "rivisitato".

La maxi festa nell'orto botanico di Palermo

"Il nostro matrimonio è stato una festa. Ci siamo divertiti come dei pazzi. E vorremmo sposarci 10 volte ancora per celebrare quel momento giusto, perfetto, in cui ci siamo incontrati", hanno sempre dichiarato Eleonora e Federico. Non sorprende, dunque, che abbiano voluto approfittare del loro 15esimo anniversario per rinnovare le promesse nuziali con una celebrazione in chiesa.

Il banchetto nell’orto botanico

Lo hanno fatto a Palermo, la città natale della ballerina, nonché il luogo in cui si sono conosciuti grazie a un parrucchiere amico di entrambi che organizzò una cena "combinata". A ospitare il mega party è stato l'orto botanico dove, tra candele, fiori bianchi, brindisi e spettacoli di danza, gli ospiti famosi e non hanno riso, ballato e si sono emozionati insieme ai due coniugi.

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L’allestimento dei tavoli

Il doppio look di Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti

Cosa hanno indossato gli sposi per rinnovare le loro promesse nuziali? Come ormai va di moda ai matrimoni, hanno sfoggiato un doppio look. Per la cerimonia religiosa Eleonora e Federico si sono vestiti entrambi di bianco: lei con un completo di seta caratterizzato da gonna alla caviglia asimmetrica e camicia oversize coordinata, lui con un abito ampio color crema abbinato a una camicia portata senza cravatta. Per la festa nell'orto botanico si sono cambiati e hanno lasciato trionfare il glamour.

I look total white per il rito religioso

La ballerina si è affidata alla Maison Ferrari, sfoggiando un tubino tempestato di cristalli dorati della collezione A/I 2026-27, un modello in tessuto semi-trasparente con la gonna a matita al ginocchio, le maniche lunghe e il girocollo morbido che ha dato vita a un delicato drappeggio.

Ferrari collezione A/I 2026–27

Non sono mancati i tacchi a spillo coordinati e dei preziosi orecchini di diamanti di Pasquale Bruni. Federico ha preferito osare con un completo fuori dal comune con pantaloni over e giacca smanicata, entrambi in total white. Quante sono le coppie che sognano una festa simile per il loro anniversario?