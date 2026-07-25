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Il matrimonio di Gigio Donnarumma: Alessia Elefante è una principessa con abito di tulle e guanti

Ieri pomeriggio Gigio Donnarumma e Alessia Elefante sono diventati ufficialmente marito e moglie. Il matrimonio si è tenuto in Puglia ed è stato letteralmente da fiaba: cosa hanno indossato i neo-sposi?
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A cura di Valeria Paglionico
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Ieri, 24 luglio 2026, è stata una giornata speciale per Gianluigi Donnarumma e la fidanzata Alessia Elefante: hanno pronunciato il fatidico sì, coronando il loro sogno d'amore con un matrimonio da favola arrivato dopo 10 anni insieme e un figlio, il piccolo Leo. I due si sono conosciuti nel 2016, quando il portiere della nazionale italiana muoveva i primi passi nel mondo del calcio, e da allora non si sono mai lasciati, anzi, hanno sempre vissuto fianco a fianco in giro per il mondo, da Milano a Parigi, fino ad arrivare a Manchester (dove attualmente gioca il calciatore). Ora, dopo un party pre-wedding in gran stile, sono ufficialmente diventati marito e moglie.

La chiesa decorata con centinaia di rose bianche

Gigio Donnarumma e Alessia Elefante si sono sposati nella chiesa Madre di San Giorgio Martire di Locorotondo, in Puglia, dove ad accoglierli non poteva mancare una folla di curiosi. A rendere l'atmosfera ancora più romantica è stato l'allestimento curato da Vincenzo Dascanio (che si è occupato dell'organizzazione dei tre giorni di festeggiamenti, riuscendo a ottenere anche un piano speciale per la viabilità dal comune). Sia la facciata della chiesa che il sagrato sono stati decorati con centinaia di rose total white, tanto che i due neo-coniugi si sono ritrovati letteralmente "incorniciati" da questo suggestivo set nuziale. Si sono dati il primo bacio da neo-coniugi "a favore di camera", hanno salutato i fan e si sono scambiati sorrisi e sguardi complici: Gigio e Alessia sono riusciti a incantare tutti con la loro bellezza.

Il matrimonio di Gigio Donnarumma e Alessia Elefante
Il matrimonio di Gigio Donnarumma e Alessia Elefante

La festa in masseria tra luci soffuse e alta cucina

I festeggiamenti per il matrimonio di Gigio e Alessia sono poi proseguiti in un'altra location simobolo della tradizione pugliese: residenza Pettolecchia, una masseria tra Fasano e Sevelletri, dove a dominare sono gli otto ettari di ulivi secolari.

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Gazebo bianchi, cascate di rose sui tavoli, luci soffuse e per finire degli spettacolari live di Sfera Ebbasta e Ozuna: tutto era curato nei minimi dettagli per rendere la giornata memorabile. Naturalmente non poteva mancare un menù da fiaba: il catering è stato curato dal gruppo Da Vittorio, mentre l'enorme torta nuziale è stata realizzata dalla Pignatta Academy di Napoli. Gli invitati erano circa 300, tra cui diversi volti noti del calcio, da Erling Haaland a Roberto Mancini, fino ad arrivare a Mateo Kovačić e John Stones.

La torta nuziale di Pignatta Academy
La torta nuziale di Pignatta Academy

Gli abiti bridal di Gigio Donnarumma e Alessia Elefante

Cosa hanno indossato gli sposi? Hanno rispettato entrambi la tradizione del bianco, anche se Gigio ha optato per un completo classico spezzato. A vestirlo è stato Bottega Dalmut, che ha realizzato per lui un abito con pantaloni neri e blazer doppiopetto total white, abbinato a cravatta di seta e camicia in tinta. A incantare tutti i presenti per eleganza e bellezza è stata, però, Alessia Infante, arrivata sull'altare in versione principessa. Il suo abito da sposa total white era sontuoso e d'impatto, con una voluminosa gonna di tulle dal lungo strascico e un bustino con taglio a V senza spalline. Il tessuto era decorato all-over con dei preziosi ricami floreali in pizzo. Alessia ha poi completato il tutto con un lungo velo e con un paio di guanti al gomito in pizzo a pois ton sur ton. Niente acconciature tirate, ha preferito un mezzo raccolto super chic che ha lasciato in vista gli orecchini di perle, mentre per quanto riguarda il make-up, ha optato per uno smokey-eyrs scuro con over lip sulle labbra nude.

Gli sposi al taglio della torta
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