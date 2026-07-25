Donnarumma e Alessia Elefante, beach party post-matrimonio: in spiaggia lettini e gadget personalizzati

I festeggiamenti per il matrimonio di Gigio Donnarumma e Alessia Elefante non si sono ancora conclusi. Oggi, il giorno dopo il sì, i due hanno organizzato un esclusivo beach party.

Gigio Donnarumma e Alessia Elefante si sono sposati ieri, diventando protagonisti di uno dei matrimoni più sontuosi e spettacolari degli ultimi mesi. Hanno dato il via ai festeggiamenti venerdì sera con un party pre-wedding, poi hanno continuato a celebrare il loro amore con un ricevimento in gran stile in una masseria pugliese, mentre oggi, il giorno dopo il sì, hanno pensato bene di organizzare una festa in spiaggia. Qual è la location scelta e com'è stata allestita?

Il beach club scelto da Gigio Donnarumma e Alessia Elefante

I festeggiamenti per il matrimonio di Gigio Donnarumma e Alessia Elefante non si sono ancora conclusi, anzi, si stanno adeguando alla perfezione al trend del momento amatissimo dalle star: quello di organizzare aperitivi ed eventi per un intero weekend.

La festa al Cala Cimì

Oggi gli ospiti sono stati chiamati a partecipare a un esclusivo beach party a Cala Cimì, un elegante beach club, ristorante e spazio musicale situato a Savelletri di Fasano, dove per un lettino in prima fila si arriva a spendere anche 70 euro al giorno.

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Il beach party di Gigio e Alessia

I due neo-sposi hanno riservato l'intera struttura, facendosi aiutare ancora una volta da Vincenzo Dascanio per curare nei minimi dettagli gli allestimenti.

Gli allestimenti personalizzati

L'allestimento verde Tiffany del beach party

Al motto di "The day after", nome con cui è stato soprannominato il beach party, Gigio e Alessia hanno riunito ancora gli invitati al loro matrimonio, questa volta per festeggiare tra mare cristallino, aperitivi in spiaggia e tintarella.

La festa al Cala Cimì

Per l'occasione il Cala Cimì ha "cambiato volto": è stato decorato interamente con accessori verde Tiffany, dalla copertura dei lettini ai divanetti, fino ad arrivare alle postazioni per il salvataggio, dove a farla da padrone sono state le lettere G e A, le iniziali degli sposi.

I ventagli regalati agli ospiti

In spiaggia non sono mancati i ventagli, i cuscini, i salvagenti e i gonfiabili, tutti accuratamente personalizzati. Insomma, Gigio e Alessia hanno pensato davvero a tutto: in quanti sognano un matrimonio simile?