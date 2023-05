Annalisa si sposa con Francesco Muglia: le pubblicazioni al Comune di Savona La cantante ex Amici, originaria di Carcare, andrà all’altare con un uomo che è fuori dai riflettori dello spettacolo ma è ben conosciuto nel mondo del turismo. L’atto di pubblicazione esposto al Comune di Savona.

Annalisa Scarrone sposerà il manager 42enne Francesco Muglia. Le pubblicazioni sono state affisse al Comune di Savona. La cantante ex Amici, originaria di Carcare, andrà all'altare con un uomo che è fuori dai riflettori dello spettacolo ma è ben conosciuto nel mondo del turismo. Si chiama Francesco Muglia, celebrato manager (anche dalle riviste di settore) di Costa Crociere. È al momento un mistero la data: nella pubblicazione non c'è riferimento, ma è lecito aspettarsi il matrimonio nei prossimi tre mesi. È un momento molto felice per Annalisa che nell'ultimo biennio ha pubblicato tre singoli di grande successo, certificati disco di platino e disco d'oro: Tropicana, Bellissima e l'ultima hit, Mon amour.

Chi è il futuro marito di Annalisa

Francesco Muglia è nato nel 1980 ed è nato a Padova ma ha residenza a Genova. Per il resto si sa molto poco sul conto di Francesco Muglia che sui social network non ha profili se non un attivissimo profilo sul social "dei manager", ovvero LinkedIn. Si sa poco altro perché Annalisa, come è noto, è sempre stata molto gelosa della sua vita privata.

Le relazioni del passato

Tra le relazioni sono state accreditate ad Annalisa Scarrone nel passato ce n'è una lunghissima, con il produttore teatrale Niccolò Petitto. I due, però si sono proprio lasciati a un passo dalle nozze. Tra gli altri gossip si parlava di una relazione con Gué Pequeno, che però i fatti hanno smentito. Nessuno mai li ha visti per davvero insieme. Un'altra relazione accreditata è stata con il musicista Davide Simonetta, ma la relazione si sarebbe interrotta già nel 2017.

È un momento particolarmente felice per Annalisa, che nel 2022 ha collaborato con i Boomdabash per la hit "Tropicana". Poi ha lavorato al suo ottavo album e al 2 settembre ha pubblicato il primo singolo "Bellissima". Il 31 marzo ha pubblicato il secondo singolo, un successo commerciale davvero imponente: "Mon amour".