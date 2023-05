Annalisa conferma il matrimonio con Francesco Muglia: “Chi ci conosce sa quanto ci amiamo” Annalisa parla per la prima volta del suo fidanzato Francesco Muglia e conferma il loro matrimonio: “Sì, abbiamo deciso di sposarci. Chi ci conosce sa quanto ci amiamo, ma per tutti gli altri sarà una sorpresa, visto che nelle interviste non ho mai parlato di lui”. E sul desiderio di avere figli: “Sì, ma non riuscirei mai, in ogni caso, a rinunciare alla musica”.

Le pubblicazioni esposte al Comune di Savona avevano sollevato il polverone. Annalisa si sposa, ma con chi? Il suo nome è Francesco Muglia e solo dopo poche ore dalla notizia del loro matrimonio erano iniziate a circolare informazioni sul suo conto. Adesso è arrivata la conferma della cantante su DiPiù Tv: “Sì, abbiamo deciso di sposarci. Chi ci conosce sa quanto ci amiamo, ma per tutti gli altri sarà una sorpresa, visto che nelle interviste non ho mai parlato di lui”.

E non solo. Annalisa rompe il silenzio anche sull'ipotesi gravidanza dopo le nozze: "Anche quella metterei in note musicali. Non riuscirei mai, in ogni caso, a rinunciare alla musica". Queste le dichiarazioni che hanno confermato e rilanciato la notizia del matrimonio circolata i giorni scorsi a seguito delle pubblicazioni esposte nel Comune di Savona, che avevano reso noti anche nome e cognome del futuro sposo.

Chi è Francesco Muglia? Non lavora nel mondo dello spettacolo, questo è certo. È il vicepresidente del settore marketing di Costa Crociere. Il loro primo incontro risalirebbe al 2020. Originario d Padova ma residente a Genova, il manager 43enne si è laureato in Lettere all’università di Padova per poi proseguire la sua formazione all’università di Stoccolma e completarla con un master in Marketing e Comunicazione Publitalia ’80 nel 2008. Dopo avere lavorato per Danone nel ruolo di Trade Marketing Manager, nel 2016 Miglia è approdato a Costa Crociere dove, nell’arco di appena 3 anni, è riuscito a ritagliarsi il ruolo di vice presidente del settore marketing. Un momento d'oro per entrambi, visto che Annalisa è esplosa con il tormentone estivo insieme a Fedez e J Ax, dal titolo disco Paradiso. Scalando la classifica diventerà la canzone dell'estate di molti e, di sicuro, una delle tracce nella playlist delle sue nozze imminenti.