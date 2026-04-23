“Achille Lauro e Lavinia Mauro sono una coppia”, la verità sul gossip: l’ex tronista non è fidanzata con lui

Secondo alcuni gossip, Achille Lauro e Lavinia Mauro sarebbero una coppia dopo alcune foto che ha condiviso su Instagram l’ex tronista di Uomini e Donne. La verità, però, è un’altra: la ragazza è vicina alla “famiglia artistica” di Lauro, in quanto fidanzata con Matteo Ciceroni in arte Gow Tribe.

Achille Lauro e Lavina Mauro sono una coppia. È questo il gossip che è nato sui social dopo che l'ex tronista di Uomini e Donne ha pubblicato alcuni scatti della serata trascorsa allo show del cantante nella location di Fontana di Trevi, in occasione del lancio del nuovo album. Tra le immagini, una foto a ristorante in cui si vede la mano di Lauro e che ha scatenato le indiscrezioni. La realtà, però, è ben diversa e i due non sono davvero fidanzati.

Sul suo profilo Instagram, Lavinia Mauro ha pubblicato alcuni scatti che raccontano la serata, tra il momento dello show e il post serata trascorso con il cantante e con le persone a lui vicine. Dopo l'esibizione, l'ex tronista è andata a cena in un noto ristorante in piazza de' Ricci e ha condiviso una foto della sua cena in cui si vede chiaramente la mano del cantante. È immediatamente identificabile dai tatuaggi il fatto che si tratti di Lauro ed è stato questo a innescare le indiscrezioni.

Tuttavia, si tratta di indiscrezioni che non hanno fondamento. Lavinia Mauro infatti non è fidanzato con Achille Lauro anche se ormai da diversi mesi fa parte della sua "famiglia" artistica. C'è quindi un legame di vicinanza con il cantante, ma si tratta solamente di conoscenza e amicizia, dal momento che Mauro è fidanzata con Matteo Ciceroni, in arte Gow Tribe.