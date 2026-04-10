Achille Lauro non sarà più giudice di X Factor: “Ho deciso di dedicarmi completamente alla musica”

Achille Lauro non sarà nella giuria della prossima edizione di X Factor. Il cantante lo ha comunicato con una storia su Instagram nella quale spiega i motivi che lo hanno portato a prendere questa decisione, ringraziando la squadra del talent per i due anni trascorsi insieme.

Achille Lauro non sarà giudice della prossima edizione di X Factor. Il cantante lo annuncia attraverso una storia su Instagram, nella quale spiega i motivi della sua scelta e sottolinea come questi due anni dietro al bancone del talent show musicale di Sky siano stati belli e intensi.

Achille Lauro lascia X Factor

"Dopo due anni bellissimi a X Factor con una squadra unica e momenti che non dimenticherò mai, la mia avventura nel programma si conclude qui" è così che Achille Lauro inizia il messaggio condiviso tra le stories del suo profilo Instagram, con cui comunica la sua decisione di non prendere parte alla prossima edizione del talent musicale, condotto per il secondo anno di seguito da Giorgia. Il cantante spiega il motivo che risiede dietro questa scelta e scrive:

Mi trovo in un momento stupendo della mia vita. Tra un enorme tour negli stadi, l'amore travolgente che sto ricevendo, ho deciso di dedicarmi completamente alla musica e a chi, in questi anni, mi ha dato tutto. La musica è la mia casa. Scrivo canzoni da quando ero piccolissimo, ho sognato questo per tutta la vita e voglio dare tutto me stesso alla mia gente e a questo sogno.

La notizia era già stata anticipata qualche settimana fa sulle pagine del settimanale Chi, dove per l'appunto si diceva che il cantante romano sarebbe stato in forse sulla sua partecipazione al talent targato Sky. Con l'annuncio ufficiale, quindi, si fanno avanti ipotesi su chi potrebbe prendere il suo posto accanto agli altri giudici. Sono stati confermati, infatti, Paola Iezzi, Jake La Furia e Francesco Gabbani che, quindi, si dedicheranno alla nuova avventura di X Factor. Non è escluso che la produzione possa scegliere di non chiamare nessun altro cantante che prenda il posto di quarto giudice, ma a settembre manca ancora qualche mese, che sarà fruttuoso per la decisione finale.