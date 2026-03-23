Cambia la giuria di X Factor 2026, Achille Lauro pensa di non tornare e sarà difficile convincerlo

X Factor si sta preparando a tornare con una nuova edizione. Anche se mancano ancora alcuni mesi all'inizio del talent di Sky Uno, il cast sta già prendendo forma. Secondo alcune indiscrezioni, alla conduzione potrebbe essere confermata Giorgia per il terzo anno consecutivo, mentre la giuria potrebbe subire un cambiamento: l'addio di Achille Lauro.

Stando a quanto racconta Giuseppe Candela su Chi, nella rubrica dal titolo Chicche di Gossip, Achille Lauro potrebbe non tornare come giudice nella prossima edizione di X Factor. Dopo due anni dietro al bancone, nel 2026 il cantante potrebbe fare un passo indietro. Nessuna lite o scontro con il resto del cast, ma una decisione che sarebbe legata al "momento d'oro" della sua carriera: "L'artista romano ha riconoscenza verso lo show che ha favorito il suo rilancio, ma vuole concentrarsi tra le altre cose sui concerti che lo attendono". Lauro quindi vorebbe fare un passo indietro per dedicarsi alla sua musica e al suo pubblico, tra concerti e diversi impegni in programma nei prossimi mesi. La sua assenza è al momento solo una ipotesi e non è ancora confermata, tanto che qualcuno starebbe cercando di "convincerlo in extremis".

Se questo tentativo di convincimento fallisse, chi prenderebbe il suo posto? Pare che i ‘provini' per il nuovo giudice siano già aperti, anche se per il momento nessun nome è trapelato e potrebbe essere ancora troppo presto per parlare di sostituti. Sarebbero stati confermati invece Jake La Furia, Paola Iezzi e Francesco Gabbani, già protagonisti dell'ultima edizione. Alla conduzione ancora Giorgia, per il terzo anno consecutivo, che avrebbe trovato la sua dimensione in questo ruolo. Ancora nessuna informazione sugli aspiranti artisti: l'anno scorso a trionfare è stata Rob (Roberta Scandurra), seguita da Paola Iezzi.