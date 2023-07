Annalisa al Tim Summer Hits in rosso: perché la catsuit total red è un omaggio a Raffaella Carrà Annalisa è tornata al Tim Summer Hits 2023 e ha letteralmente infiammato il palco di Rimini: ecco per quale motivo ha puntato su un look rosso fuoco.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera, domenica 16 luglio, è andata in onda una nuova puntata del Tim Summer Hits, il festival musicale dell'estate firmato da Rai Radio 2 che da diverse settimane intrattiene il pubblico con i suoi ospiti speciali. Si è trattato del primo appuntamento registrato in Piazza Fellini, Rimini, ed è stato un vero e proprio successo. Al di là di Andrea Delogu, meravigliosa con un lungo abito nero con "mezzo reggiseno" scintillante, ad attirare le attenzioni degli spettatori sono stati i cantanti che si sono esibiti sul palco. Annalisa ha dato l'ennesima prova di essere una delle regine della bella stagione, infiammando l'evento con un audace look rosso.

Annalisa in total red a Rimini

Annalisa è tornata infiammare il palco del Tim Summer Hits con una performance sulle note di Mon Amour, la canzone che sta scalando le classifiche da mesi. Dopo l'abito corsetto e la tuta cut-out, questa volta ha detto addio allo stile dark, anche se è rimasta fedele alla passione per i blazer, ormai un suo "marchio di fabbrica". Ha puntato sul rosso fuoco abbinando una catsuit in lycra aderentissima e scollata a una giacca coordinata, un modello lungo e monopetto con due maxi tasche laterali, tutto firmato Dolce&Gabbana. A completare il tutto non sono mancate le scarpe in tinta, per la precisione un paio di décolleté di vernice total red con maxi tacco e zeppa.

Annalisa in Dolce&Gabbana

L'omaggio nascosto nel look di Annalisa

Quella ai Tim Summer Hits non è stata la prima volta che Annalisa ha scelto il rosso fuoco, lo aveva già fatto la scorsa settimana sul palco del concerto organizzato da Radio Bruno. Solo nelle ultime ore, però, ha lasciato intendere che non ha scelto il colore a caso. Nella didascalia di una foto social in cui ha mostrato il look con la jumpsuit total red ha scritto: "Rosso, un amore che non posso, ho comprato un gatto bianco, mi domando se ti manco", facendo riferimento all'iconica canzone di Raffaella Carrà. Così facendo Annalisa ha reso omaggio alla leggendaria showgirl, della quale proprio di recente è stato celebrato l'80esimo anniversario della nascita.