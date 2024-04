video suggerito

Ancora in vendita l'appartamento dove viveva Raffaella Carrà: l'enorme casa romana con sauna e zona ospiti Dove visse Raffaella Carrà? In un immobile da oltre 400 mq in via Nemea 21, quartiere Vigna Clara, zona Roma Nord. In vendita da 3 anni, la casa viene venduta a quasi 2 milioni di euro: ecco tutti i dettagli.

A cura di Valeria Paglionico

Sono passati 3 anni da quando Raffaella Carrà è scomparsa ma ancora oggi il suo ricordo è vivido in tutti coloro che hanno amato la sua grinta, il suo talento, la sua bellezza, considerandola l'indiscussa regina della tv italiana. Partita da Bologna da giovanissima, venne "adottata" da Roma, città in cui ha vissuto praticamente tutta la sua vita. Dove si trovava la sua casa? In via Nemea 21, quartiere Vigna Clara, zona Roma Nord. Messo già in vendita poco dopo la morte dell'artista, l'enorme appartamento è ancora disponibile a distanza di 3 anni. Si estende su oltre 400 mq e costa quasi 2 milioni di euro: ecco tutti i dettagli degli ambienti, dalle camere da letto alla sauna.

Gli interni della casa di Raffaella Carrà

La leggendaria casa di Raffaella Carrà in via Nemea 21 è in vendita sul sito di Engel & Völkers. Si trova al primo piano dell’esclusivo comprensorio “Due Pini” e gli interni, nati dalla fusione di più unità immobiliari, si estendono su una superficie di 384 mq.

Comprensorio Due Pini

All'ingresso si viene accolti da un enorme salone di rappresentanza con ampie vetrate, maxi divani broccati e un grande proiettore al posto della tv.

Engel & Völkers

Proseguendo sulla destra c'è un lungo corridoio che porta prima alla camera da letto padronale con pareti rosa insonorizzate, maxi specchio e contro soffittatura illuminata, poi al primo bagno con finiture in marmo, vasca idromassaggio e una comoda sauna.

Engel & Völkers

Sulla parte sinistra del soggiorno, invece, ci sono una doppia sala da pranzo con tavolini in vetro e poltrone e una grande cucina abitabile arredata con tavoli in marmo nero e mobili total white.

Engel & Völkers

È proprio qui che è stato costruito si un montacarichi che comunica con la stireria al piano di sotto che una zona di servizio dedicata agli ospiti con due bagni privati, due camere da letto, una zona trucco e un'ulteriore stanza attualmente adibita a sala yoga.

Engel & Völkers

Gli spazi esterni dell'immobile a via Nemea

Gli spazi esterni dell'appartamento, invece, si estendono su una superficie di 36 mq: ci sono 3 balconi (di cui due angolari), tutti con pavimenti in marmo e vasi incassati nei muri, e un box auto che va ad aggiungersi agli spazi condominiali adibiti a parcheggio.

Engel & Völkers

Il complesso di lusso in cui si trova l'immobile è inoltre dotato di portineria h24, parco, piscina e campi da tennis. Sull'annuncio la casa viene descritta "da ristrutturare" ma adattabile a ogni tipo di esigenza e di personalizzazione.

Engel & Völkers

Il riscaldamento è centralizzato, mentre l'impianto elettrico è stato rivisto di recente. Il suo prezzo? Attualmente viene venduta a 1.870.000 euro ma non viene menzionata in alcun modo la vecchia proprietaria Raffaella Carrà. Coloro che l'hanno sempre seguita hanno però riconosciuto gli interni della casa, identici a quelli pubblicati in passato dall'artista.