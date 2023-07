Annalisa infiamma il concerto di Radio Bruno col tubino rosso: in estate non rinuncia mai al blazer Annalisa è stata tra gli ospiti speciali del concerto organizzato a Carpi da Radio Bruno. Ha infiammato il palco con un tubino rosso corto e aderente, non rinunciando al blazer, ormai un tratto distintivo del suo stile estivo.

A cura di Valeria Paglionico

L'estate 2023 sta entrando nel vivo e ad accompagnarla non possono che essere i numerosi festival musicali che si stanno tenendo in giro per l'Italia. Ieri sera, mentre in tv andava in onda la seconda puntata di Battiti Live registrata in precedenza a Bari, piazza Martiri a Carpi ha ospitato uno dei concerti firmati Radio Bruno Estate. Gli gli artisti che si sono esibiti sono stati moltissimi, da Rosa Chemical a Orietta Berti, anche se ad attirare le attenzioni del pubblico è stata soprattutto Annalisa. Se sul palco pugliese ha incantato tutti col corsetto, per il live in Romagna ha preferito un rosso fiammante. L'accessorio che non manca mai nei suoi look estivi? Il blazer.

Chi ha firmato il tubino rosso fuoco di Annalisa

Annalisa è una delle cantanti simbolo dell'estate 2023 e non solo perché di recente ha pronunciato il fatidico sì in minidress di pizzo bianco, sta anche scalando le classifiche con due hit, Mon Amour e Disco Paradise con Fedez e gli Articolo 31, e praticamente ogni settimana partecipa a un diverso concerto o festival. Ieri è volata a Carpi per il live targato Radio Bruno e ha incantato tutti in rosso fuoco, abbinando l'outfit ai capelli lunghi e fluenti. Ha sfoggiato un tubino corto e aderente con la scollatura generosaa effetto corsetto di Dolce&Gabbana, coordinandolo ai décolleté con zeppa e maxi tacco portati con i calzini neri a vista.

Annalisa in Dolce&Gabbana

Tutte le giacche di Annalisa

Per completare il tutto Annalisa non ha rinunciato a un blazer, ormai diventato un vero e proprio must del suo stile estivo. Questa volta ne ha scelto uno oversize doppiopetto col revers in raso sempre di Dolce&Gabbana, coprendo quasi integralmente il minidress. Analizzando tutti i suoi outfit da palcoscenico, è evidente che per lei la giacca è un accessorio irrinunciabile nonostante il caldo torrido degli ultimi giorni. Ne ha di tutti i tipi, da quelle smoking a quelle crop, fino ad arrivare ai modelli ampi e coprenti. Li usa sempre per aggiungere un tocco sofisticato ai look super sensuali con le gambe nude che stanno infiammando l'estate 2023: in quante prenderanno esempio da lei durante le vacanze?