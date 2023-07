Andrea Delogu al Tim Summer Hits: l’abito dal maxi spacco ha la spirale di cristalli sul seno Abito da sera nero con maxi spacco e dettaglio gioiello per Andrea Delogu a Rimini, nella quarta tappa del Tim Summer Hits.

A cura di Giusy Dente

Nek e Andrea Delogu

Andrea Delogu e Nek sono i conduttori del Tim Summer Hits, l'appuntamento estivo che sta portando la musica in prima serata tv, in diretta dalle più suggestive piazze italiane. Il programma va in onda la domenica su Rai 2 (e in contemporanea su Rai Radio 2). L'appuntamento di domenica 16 luglio (il quarto dei 6 previsti) ha come protagonista Rimini: è questa la location del concerto, in presenza di tantissimi ospiti. Tra i cantanti che hanno fatto cantare e ballare il pubblico: Annalisa, Blanco, Elettra Paola & Chiara, Raf, Tananai, Tommaso Paradiso e molti altri ancora. Sul palco coi due conduttori anche Gli Autogol.

Andrea Delogu, una vita in musica

È Rimini a ospitare il quarto appuntamento del Tim Summer Hits, evento musicale giunto alla sua seconda edizione. L'anno scorso al timone dello show c'erano stati Stefano De Martino e Andrea Delogu. Quest'ultima è stata riconfermata padrona di casa, ma stavolta affiancata da Nek. La conduttrice è un volto televisivo molto amato dal pubblico, presenza fissa quando si tratta di programmi musicali. Proprio la musica è una sua grande passione: ha all'attivo anche un album e alcuni singoli, rilasciati prima di far decollare la carriera televisiva e radiofonica.

Andrea Delogu conduce Tim Summer Hits

Ha commentato l'Eurovision Song Contest, ha fatto da giurata a Sanremo Giovani e al Festival di Castrocaro, a lei è stato affidato il backstage del concerto Italia Loves Romagna: insomma, quando si tratta di musica è sempre in prima fila! Il Tim Summer Hits è un evento che le permette di sprigionare tutta la sua energia: è una professionista molto coinvolgente, sul palco.

Il quarto look di Andrea Delogu

Dopo i due look in rosa (firmati Pinko e Alberta Ferretti), Andrea Delogu è tornata alla tonalità sfoggiata nella serata del debutto (in Cavalli): l'intramontabile nero. Per la serata di Rimini, la quarta del Tim Summer Hits, ha scelto un look da sera elegante, ma con un tocco sparkling più accattivante. L'abito total black con maxi spacco, infatti, è aderente e fasciante, impreziosito da un dettaglio gioiello sul seno: una coppa-spirale tempestata di cristalli, con bretellina sottile scintillante. Ha completato l'outfit con un paio di sandali dal tacco sottilissimo.