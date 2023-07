Andrea Delogu cambia stile al Tim Summer Hits: nell’ultima puntata è dark con l’abito monospalla Questa sera va in onda l’ultima puntata del Tim Summer Hits e per l’occasione la conduttrice Andrea Delogu ha cambiato stile. Niente più scintillii o cristalli, ha optato per un look total black.

A cura di Valeria Paglionico

Oggi, domenica 30 luglio, va in onda l'ultima puntata del Tim Summer Hits, il festival dell'estate firmato da Rai Radio 2 che da diverse settimane intrattiene il pubblico con le hit diventate ormai dei tormentoni. Il concerto è stato registrato nelle scorse settimane da Rimini ma solo oggi è stato trasmesso in diretta tv su Rai 2. Al di là degli artisti che si esibiscono sul palco, da Achille Lauro ad Arisa, fino ad arrivare a Elettra Lamborghini, la vera protagonista dell'evento è la "padrona di casa" Andrea Delogu, che in questa edizione conduce il programma con Nek. Sul palco ha cambiato stile, apparendo meravigliosa in versione dark.

Lo stile di Andrea Delugo al Tim Summer Hits

Fin dalla prima puntata del Tim Summer Hits Andrea Delogu con la sua bellezza e la sua sensualità, sfoggiando una serie look all'insegna del glamour sul palco. Audaci abiti dalla scollatura cut-out, spirali di cristalli sul seno, scollature stringate e gonna asimmetrica: la conduttrice ha dimostrato di essere una vera e propria regina di stile che però da anche ironizzare (basti pensare al fatto che in uno sketch con Emma ha rivelato di trattenere il respiro sul palco per sfoggiare una pancia piattissima). Per l'ultimo appuntamento con il festival dell'estate ha pensato bene di cambiare look: ha detto addio agli scintillii e ha lasciato spazio al total black dal mood dark.

Andrea Delogu in total black

Andrea Delugu per l'ultima puntata del Tim Summer Hits ha puntato sull'eleganza senza tempo del total black. Ha infatti indossato un lungo abito a tubino dallo stile dark, per la precisione un modello fasciante col maxi spacco laterale e una scollatura monospalla caratterizzata da un dettaglio cut-out sulla spallina. Da un lato è strapless, dall'altro è a canotta ma lascia lo stesso in vista il tatuaggio che la conduttrice ha sulla spalla. Non sono mancati i vertiginosi tacchi a spillo, mentre per quanto riguarda l'acconciatura ha optato per un raccolto dall'effetto messy che ha rivelato dei mini orecchini con le perle. In quanti sognano di rivedere Andrea in tv anche durante la stagione invernale?