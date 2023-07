Andrea Delogu al Tim Summer Hits brilla in corpetto strapless e gonna asimmetrica con spacco Look total black scintillante per Andrea Delogu nella quinta tappa del Tim Summer Hits.

A cura di Giusy Dente

Nuovo appuntamento con la buona musica e i tormentoni dell'estate. Tim Summer Hits è lo show che dopo aver portato gli artisti del momento sui palchi di Rimini e Roma, ora li fa entrare anche nelle case degli italiani, con appuntamenti settimanali in onda in prima serata. Domenica 23 luglio è la volta della quinta puntata del programma, in onda come sempre su Rai 2. Questa tappa è stata registrata il 7 luglio scorso in piazza Fellini (Rimini). Come sempre al timone Andrea Delogu e Nek. Tra gli ospiti: Achille Lauro, Annalisa, Arisa, Blanco, Paola & Chiara, Tananai.

Andrea Delogu ancora al Tim Summer Hits

Quando si tratta di musica, Andrea Delogu è sempre in prima fila! La conduttrice è stata spesso coinvolta in programmi di stampo musicale, che le permettono di immergersi in una delle sue più grandi passioni. La sua presenza sul palco del Tim Summer Hits non è una novità, quest'anno. L'anno scorso è già stata al timone dello show, ma affiancata da Stefano De Martino. Stavolta nell'avventura ha invece accanto Nek. Coinvolti anche Gli Autogol e LaMario, coi loro contributi ironici, divertenti e pungenti.

I look di Andrea Delogu

Nelle precedenti puntate, la padrona di casa ha puntato su look monocromatici. Ha debuttato in nero con un tubino di Roberto Cavalli, poi è stata la volta di un abito lungo fucsia con cut-out di Alberta Ferretti, poi un abito con maxi spacco rosa firmato Pinko e infine una creazione Top Trend con dettaglio sparkling sul seno. A curare gli outfit di Andrea Delogu c'è sin dall'inizio il fashion stylist Michele Potenza che difatti si è occupato anche del nuovo look, un back to black.

Il quinto outfit della conduttrice

Per la quinta tappa del Tim Summer Hits, la conduttrice ha puntato nuovamente sul nero, il più intramontabile dei colori per un look glamour. La scelta è caduta su un completo tempestato di paillettes, con corpetto strapless e gonna asimmetrica dal maxi spacco.