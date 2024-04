video suggerito

Nuovo taglio di capelli per Katy Perry: la cantante segue la tendenza del bob corto L'artista ha detto addio alla sua chioma lunga, optando per un caschetto spettinato.

A cura di Annachiara Gaggino

Anche Katy Perry saluta la sua lunga chioma e opta per la tendenza della stagione: il taglio corto. La pop star ha pubblicato un video sui suoi canali social dove immortala il momento in cui il suo parrucchiere le accorciava i capelli. Per la primavera l'artista ha optato per un bob scalato, un po' spettinato. Sicuramente non il classico caschetto, ma c'era da aspettarselo dalla cantante che ha sperimentato i colori e le acconciature più audace. Dal taglio rasato e ossigenato alle tinte più stravaganti, come blu e verde, Katy Perry non poteva sicuramente piegarsi a un taglio convenzionale.

Il nuovo taglio di Katy Perry

La trentanovenne ha svelato il nuovo hair look su Instagram, prima pubblicando un video del momento in cui si stava tagliando i capelli e poi condividendo uno scatto in cui sfoggiava il risultato finale. Lasciando le punte leggermente più lunghe sulla nuca Katy Perry si mostra con un'effetto scompigliato e un outfit total black. Per svelare la nuova capigliatura sceglie una giacca doppio petto oversize tempestata di cristalli di Balenciaga abbinata ai leggins con gli stivali incorporati, ormai pezzo iconico della Maison di Kering. Il look è stato arricchito da un collier a spina di pesce con orecchini abbinati.

Le star che si sono convertite al caschetto

Molte celeb si sono convertite al taglio corto. Tra le più affezionate ci sono Michelle Hunziker, che lo porta da anni, mentre Chiara Ferragni si è tagliata i capelli in occasione del Festival di Sanremo 2023, quando ha affiancato Amadeus alla conduzione per la prima e l'ultima serata. A livello internazionale invece tra le star che hanno scelto un bob ci sono Zendaya Penelope Cruz, Hailey Bieber, Florence Pugh e Gigi Hadid.