Elodie ricicla il costume “tagliato”: al Tim Summer Hits lo abbina ai pantaloni di pelle Ieri sera è andata in onda la seconda puntata del Tim Summer Hits ed Elodie è tornata a calcare il palco con Marco Mengoni. In quanti hanno notato il dettaglio riciclato nascosto nel suo look?

A cura di Valeria Paglionico

Elodie è una delle regine dell'estate 2023 e non solo perché sta scalando le classifiche con l'ennesimo tormentone, è anche un'indiscussa icona di bellezza e di stile capace di lanciare mode e trend con un solo post. Ieri sera è stata tra le protagoniste della seconda puntata del Tim Summer Hits, il festival musicale firmato Rai Radio 2, sul cui palco si è esibita in coppia con Marco Mengoni sulle note di Pazza Musica. La performance è stata registrata qualche settimana fa in Piazza del Popolo a Roma ma solo ieri è stata trasmessa in diretta tv. In quanti hanno notato un piccolo dettaglio "riciclato" nascosto nell'outfit della cantante?

Il costume "riciclato" di Elodie

Ieri sera su Rai 2 è andata in onda la seconda puntata del Tim Summer Hits e tra i protagonisti non potevano mancare Marco Mengoni ed Elodie, definiti la coppia più scatenata dell'estate. Se il cantante ha osato con le trasparenze abbinando una canotta dall'effetto vedo-non vedo a un paio di pantaloni oversize, Elodie ha preferito puntare tutto su un look riciclato ma "rivisitato" in modo super originale, così da renderlo perfetto per una serata di gala. Se la scorsa settimana optò per i micro shorts, ora ha sfoggiato il costume intero marrone che aveva già indossato qualche giorno fa per alcuni scatti social. Il modello è firmato The Attico, è in tessuto tecnico e sul sito ufficiale della Maison costa 370 euro.

Elodie in The Attico

Elodie con i pantaloni di pelle a zampa

La moda da imitare assolutamente durante l'estate 2023? Indossare il costume anche di sera come ha fatto Elodie. Sul palco del Tim Summer Hits lo ha abbinato a un paio di pantaloni lunghi di pelle nera, per la precisione i Piaf di The Attico, modello a vita alta e a zampa d'elefante che ha messo in risalto la sua silhouette impeccabile (prezzo 1.450 euro). Tacchi alti, collana di diamanti e orecchini a cerchio coordinati: la cantante è una delle regine di stile della bella stagione e sui palcoscenici più ambiti del nostro paese riesce sempre a distinguersi per fascino e bellezza. Cosa indosserà per la prossima performance sulle note di Pazza Musica?

Leggi anche Elodie in versione "metallica": sul palco del TIM Summer Hits spopola con look arancio e treccine