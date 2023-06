Elodie, il costume da avere in estate è cut-out e a effetto lurex Elodie ha dato il via all’estate “col botto”. Sui social ha posato in costume, sfoggiando un modello intero must-have: ecco i dettagli del look balneare.

A cura di Valeria Paglionico

L'estate 2023 è ufficialmente cominciata e le star si stanno servendo dei social per documentare i primi momenti di vacanza, scatenando l'invidia dei fan che attualmente vedono le ferie solo come un lontano miraggio. Elodie è tra le protagoniste indiscusse della bella stagione e non solo perché sta calcando i palcoscenici di tutti i festival italiani con Marco Mengoni sulle note di Pazza Musica, è anche un'indiscussa icona di bellezza e di stile. Se qualche settimana fa si era data alla tintarella con un bikini nude, ora ha preferito un nuovo costume destinato a diventare un must: ecco cosa ha indossato in un inedito post condiviso su Instagram.

Elodie col costume "tagliato"

Elodie è stata scelta come testimonial da Durex ma solo nelle ultime ore per la prima volta si è servita dei social per sponsorizzare il brand. Al motto di "Quando la distanza tra di noi si fa più sottile, le sensazioni aumentano", ha posato in versione balneare sullo sfondo di un meraviglioso panorama estivo. Per l'occasione ha seguito uno dei trend più gettonati del momento, quello dei costumi cut-out. Ha fasciato la silhouette con un modello intero in marrone lurex: è aderentissimo, ha la scollatura generosa e due maxi tagli laterali che lasciano i fianchi nudi. I fan sono letteralmente impazziti di fronte gli scatti "da mare" e non hanno esitato a definire la cantante una vera e propria dea.

Elodie col costume cut–out

Il nuovo hair look di Elodie

Guardando le foto in costume di Elodie, non si può fare a meno di rimanere incantati di fronte la sua bellezza mozzafiato ma c'è anche un altro dettaglio che non può passare inosservato: ha cambiato colore di capelli per l'inizio dell'estate. Se nel video di Pazza Musica si era ispirata agli anni 2000 con delle ciocche bionde sul davanti in pieno stile Geri Halliwell, ora ha puntato tutto sul color caramello. Ha lasciato le radici scure ma ha aggiunto delle sfumature sui toni del biondo dorato sulle punte, così da rendere più fresco e sbarazzino il long bob. In quante prenderanno ispirazione da lei per rendere le loro vacanze super trendy?