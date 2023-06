Elodie dà il via all’estate: il primo costume dell’anno è nude Per Elodie l’estate è cominciata, anche se tra mille impegni professionali. Nel weekend ha posato per la prima volta in costume sui social, lanciando il trend dei bikini color nude.

A cura di Valeria Paglionico

Mancano pochi giorni all'inizio dell'estate 2023 ma le star sembrano essere già pronte a dare il via alle loro vacanze. Chi si preannuncia una delle regine della bella stagione? Elodie, che con la sua Pazza musica in coppia con Marco Mengoni sta già scalando le classifiche del nostro paese. Per lei questo è un periodo ricco di impegni tra esibizioni live e preparazione del tour del prossimo autunno ma, nonostante ciò, trova sempre modo di concedersi qualche ora di relax. Nel weekend, ad esempio, ha allietato i followers con la prima foto in costume dell'anno.

Le foto di Elodie in bikini

Al concerto di Gigi D'Alessio aveva incantato i fan con un sensuale abito a rete scintillante, mentre di recente per una giornata con Marco Mengoni aveva optato per una camicia oversize usata al posto del minidress: ora Elodie ha dato spazio agli outfit in pieno stile balneare. Sebbene non sia ancora andata in spiaggia, nel weekend ha passato qualche ora in terrazza a godersi il sole e ne ha approfittato per sfoggiare il suo primi bikini. Certo, lo ha coperto con un telo di spugna total white, ma quando ha posato in primissimo piano ha rivelato un modello destinato a diventare un must.

Elodie col costume nude

Elodie lancia il trend dei costumi nudi

Per la prima giornata alle prese con la tintarella Elodie ha deciso di non osare con i colori vitaminici e con le fantasie tipicamente vacanziere, ha preferito puntare tutto sul color nude con un costume che si mimetizza con la pelle.

Elodie con il bikini che si mimetizza con la pelle

Sui social ha rivelato solo il reggiseno (lo ha coperto con i capelli lasciati sciolti e lisci) ma tanto è bastato per lanciare il trend da seguire assolutamente in estate: quello dei costumi nudi, ovvero in tinte che vanno dal cipria al beige. Che siano interi, due pezzi o trikini, non importa, l'unica cosa che conta è che la nuance scelta si confonda con la propria carnagione, esaltandola quando l'abbronzatura diventa più evidente.