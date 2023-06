Elodie con Marco Mengoni: la camicia bianca diventa un mini abito e si abbina ai cuissardes in denim Elodie ha celebrato con Marco Mengoni il successo del suo album Prisma e ne ha approfittato per dare il meglio di lei in fatto di stile: ecco il look da imitare con camicia oversize e cuissardes in denim.

A cura di Valeria Paglionico

Sono diversi anni che Elodie è diventata una delle cantanti più amate e seguite della scena musicale italiana: da Amici a oggi è riuscita a reinventarsi infinite volte, il tutto senza mai rinunciare alla sua innata sensualità. Negli ultimi tempi, inoltre, è diventata una vera e propria icona fashion, tanto da essere capace di lanciare mode e tendenze a ogni apparizione pubblica. Per l'estate 2023 non ha deluso le aspettative dei fan e, approfittando di una reunion con Marco Mengoni (col quale ha firmato la hit dell'estate Pazza Musica), ha sfoggiato un look da imitare assolutamente in vacanza, anche se non propriamente economico.

Elodie lancia il look da imitare in estate

L'avevamo lasciata con l'abito a rete di cristalli al concerto di Gigi D'Alessio, oggi ritroviamo Elodie accanto a Marco Mengoni per celebrare il successo dell'album Prisma. È apparsa in una versione più "sobria" ma ugualmente glamour e sensuale, ha infatti indossato una camicia bianca davvero oversize di Moncler e l'ha trasformata in un minidress. L'ha portata leggermente sbottonata, così da scoprire anche una delle spalle, e ha lasciato le lunghissime gambe nude. Cappellino con la visiera a contrasto, capelli sciolti e lisci e trucco appena accennato: la cantante può essere ormai considerata la "Beyoncé italiana".

I cuissardes Maceo di Jimmy Choo

Gli stivali in denim tinto nero di Elodie

A rendere il look di Elodie ancora più trendy sono state le scarpe. Ha seguito la moda più gettonata della Primavera/Estate 2023, quella degli stivali in denim, ma ha optato per una originale versione bicolor iper griffata. Si tratta di un paio di cuissardes alti fino alla coglia firmati Jimmy Choo, per la precisione il modello Maceo realizzato in jeans che in alcuni punti è stato tinto di nero, così da dare vita a un effetto bicolore. Hanno un design a punta, il tacco largo angolare da 85 mm e l'iconico logo JC sul retro, il loro prezzo? Sul sito ufficiale del brand vengono venduti a 1.550 euro. In quante riproporranno un outfit simile nelle serate estive?